Trước sinh nhật 16 tuổi ít ngày, thiếu nữ xách theo túi quần áo rời nhà mất tích

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 20:13 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã phát đi thông báo truy tìm Vi Thị Nguyệt, thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi.

Chân dung Vi Thị Nguyệt đính kèm trong thông báo truy tìm người mất tích.

Ngày 17/6, Công an xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phát đi thông báo truy tìm tung tích Vi Thị Nguyệt (sinh ngày 18/6/2006, trú thôn Cầu Chét, xã Phì Điền) đã mất tích 7 ngày qua.

Theo nội dung thông báo, ngày 17/6, Công an xã Phì Điền nhận tin báo của chị Bùi Thị Tranh (mẹ của Nguyệt) về việc khoảng 14h chiều 10/6, trước sinh nhật 16 tuổi ít ngày, Nguyệt rời khỏi nhà, xách theo túi đỏ đựng quần áo đến nay chưa thấy về.

Nguyệt cao khoảng 163 cm, nặng 51 kg, tóc cắt ngang vai nhuộm màu xanh rêu, cổ tay trái xăm hình bông hoa sen, cổ chân trái xăm hình con bướm màu xanh.

Công an xã Phì Điền thông báo tới công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và người dân phối hợp truy tìm Nguyệt. Nếu tìm thấy Nguyệt ở đâu, mong mọi người liên hệ tới số điện thoại 0946.458.896 gặp ông Diệp Hữu Văn - Trưởng Công an xã Phì Điền hoặc số điện thoại 0372.950.387 gặp chị Bùi Thị Tranh.

Nguồn: http://danviet.vn/truoc-sinh-nhat-16-tuoi-it-ngay-thieu-nu-xach-theo-tui-quan-ao-roi-nha-mat-tic...Nguồn: http://danviet.vn/truoc-sinh-nhat-16-tuoi-it-ngay-thieu-nu-xach-theo-tui-quan-ao-roi-nha-mat-tich-502022176201423348.htm