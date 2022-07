Vụ cặp đôi kề dao cổ tài xế taxi cướp tài sản: 1 đối tượng bị bắt, kẻ còn lại chết đuối

Đối tượng bị cơ quan công an bắt là Nguyễn Minh Phúc (SN 1999, quê Bến Tre). Phúc là kẻ đã cướp 2 ĐTDĐ của tài xế Nguyễn Minh Hoàng khi anh này bị đồng bọn của Phúc túm tóc, giật ngược về sau và dùng dao khống chế.

Tối 29/7, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, lúc 16 giờ ngày 29-7-2022, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn bắt giữ được 1 trong 2 kẻ khống chế tài xế taxi Vinasun cướp tài sản. Đối tượng còn lại sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản đã nhảy xuống sông định tẩu thoát nhưng bị chết đuối và đã tìm được thi thể vào chiều 28-7.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt là Nguyễn Minh Phúc (SN 1999, quê Bến Tre). Phúc là kẻ đã cướp 2 điện thoại di động của tài xế Nguyễn Minh Hoàng khi anh này bị đồng bọn của Phúc túm tóc, giật ngược về sau và dùng dao khống chế, uy hiếp.

Tài xế Nguyễn Minh Hoàng trình bày về vụ cướp tài sản như sau: Khoảng 22 giờ ngày 18-7-2022, anh nhận được thông tin từ tổng đài báo đến chung cư Tân Mai (quận Bình Tân) đón khách nên điều khiển xe ô tô BS: 51G-654.05 đến địa chỉ trên. Tại đây, có hai khách nam lên xe và yêu cầu chở về Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn).

Khi xe chạy đến Ngã Ba Giồng thì một trong 2 người khách yêu cầu đi tiếp đến Cầu Lớn và quẹo trái. Anh Hoàng cho xe chạy vào đường Đặng Công Bình theo như yêu cầu của khách thì thấy đường vắng nên cảnh giác bằng cách giảm tốc độ. Cùng lúc này anh nghe thấy có tiếng mở dây kéo, đồng thời đối tượng ngồi sau bất ngờ dùng tay túm tóc tài xế giật ngược vào thành ghế, tay còn lại kề dao vào cổ uy hiếp.

Nguyễn Minh Phúc

Trước tình huống cực kỳ nguy hiểm, bằng kinh nghiệm bản thân, anh Hoàng lựa thế gạt tay kẻ cướp và tước được cây dao. Trong lúc anh Hoàng đang giằng co với đối tượng ngồi ghế sau thì kẻ còn lại mở cửa xe, tiến đến ghế phụ cướp 2 ĐTDĐ hiệu Samsung rồi lên tiếng báo cho đồng bọn biết để cùng nhau bỏ chạy. Kẻ cướp 2 ĐTDĐ chính là Phúc.

Thấy Phúc đã cướp được tài sản và bỏ chạy thì đối tượng còn lại cũng buông anh Hoàng ra và chạy theo. Anh Hoàng lao ra khỏi xe và đuổi theo nên kẻ vừa giằng co khống chế anh chạy bộ được khoảng 50 mét liền liều mình lao xuống sông để trốn. Riêng tên Phúc nhảy vào bụi cây ven đường tìm hướng thoát thân và sau đó đã về nhà trọ ở quận Bình Tân.

Hai đối tượng gây án là kẻ nghiện game, quen biết nhau khi đi xe buýt, chơi game chung và gây án tức thời do phát sinh nhu cầu về tiền bạc, không phải là tội phạm chuyên nghiệp, có tổ chức nên gây không ít khó khăn cho cơ quan công an khi truy lần tung tích, nhân thân các đối tượng phạm tội.

Điều tra viên làm việc với Nguyễn Minh Phúc

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an TPHCM, Công an huyện Hóc Môn (Đội Cảnh sát Hình sự) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Đội Hình sự Đặc nhiệm) đã nỗ lực điều tra suốt hơn 10 ngày liên tục và bắt giữ được tên Phúc để điều tra làm rõ vụ án cướp tài sản nghiêm trọng, góp phần trấn an nhân dân.

Bước đầu đối tượng Phúc khai nhận quá trình phạm tội giống như tường trình của nạn nhân Hoàng và phù hợp với các tài liệu, hồ sơ cơ quan công an thu thập được. Phúc cho biết mới quen tên đồng phạm gây án khi đi chơi game chung ở quận Bình Tân, còn chưa biết tên gọi. Sau khi thua hết tiền, gã kia rủ Phúc đi đến các công trình quanh khu vực trộm tài sản nhưng không lấy được gì nên đón taxi đi Hóc Môn với mục đích cướp tài sản của tài xế.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ án.​​​

