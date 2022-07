Bắt cựu thiếu úy cảnh sát lừa 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Cựu thiếu úy công tác tại Trại giam Z30D cho rằng mình sẽ lo cho chiến sĩ nghĩa vụ ở lại phục vụ trong lực lượng và lừa lấy 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 29-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý bị can Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) về Bình Thuận để điều tra theo thẩm quyền.

Công an thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Quốc Đạt. Ảnh: PC01.

Trước đó, PC01 Công an Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can này tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Quốc Đạt bị PC01 Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Quốc Đạt, nguyên là thiếu úy, cán bộ Trại Giam Thủ Đức (Z30D) Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Khoảng tháng 7-2021, biết NVT là chiến sĩ nghĩa vụ tại Trại giam Thủ Đức có nguyện vọng sau khi hoàn thành nghĩa vụ muốn phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh sát nhân dân nên Đạt "nổ" là sẽ lo T công tác trong lực lượng công an lâu dài.

Tin lời, chiến sĩ T đã nhiều lần đưa cho Đạt gần 1 tỉ đồng để Đạt lo việc cho mình. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, tháng 1-2022, Nguyễn Quốc Đạt làm đơn xin nghỉ việc rồi cắt liên lạc với T và bỏ trốn vào Bình Dương.

Biết bị lừa, NVT đã làm đơn tố cáo gởi giám thị trại giam và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

