Vụ cầm dao dọa chém CSGT: Xác định danh tính, truy bắt 2 đối tượng

Thứ Bảy, ngày 29/05/2021 09:09 AM (GMT+7)

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính người đàn ông vi phạm giao thông cầm dao đe dọa chém CSGT để “giải vây” cho người đi cùng tháo chạy.

Ngày 29-5, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông vi phạm luật giao thông có hành vi dùng dao dọa chém chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ.

Cụ thể, qua điều tra bước đầu cơ, quan công an xác định người có hành vi trên là Nguyễn Quốc Nhật (37 tuổi, trú thôn Thanh Hoà, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh), người điều khiển xe máy đi cùng là Trần Đình Vũ (21 tuổi, trú thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư).

Nguyễn Quốc Nhật dùng dao dài đe dọa chém Thượng úy Nguyễn Khánh Đạt - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 28-5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy lưu thông trên một tuyến đường được cho là tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phát hiện sự việc, tổ công tác CSGT đã đuổi theo và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thay vì chấp hành, nam thanh niên ngồi sau xuống xe rút mã tấu vung lên đe dọa chém chiến sĩ CSGT để "giải vây" cho người đi cùng, rồi sau đó cả hai nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Sau khi clip được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt xem, hầu hết các bình luận đều bất bình trước hành vi côn đồ của nam thanh niên.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra lúc 9 giờ ngày 27-5. Vào thời gian trên, tổ công tác CSGT Công an thị xã Kỳ Anh đang làm nhiệm vụ đảm bảo luật lệ an toàn giao thông trên địa bàn thì phát hiện 2 người nói trên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao nên yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành, điều khiển xe chạy về hướng tổ dân phố 1, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

Lúc này, Thượng úy Nguyễn Khánh Đạt và Thượng úy Thái Minh Phương đã dùng môtô đuổi theo, yêu cầu 2 người dừng xe kiểm tra. Khi dừng xe, Trần Đình Vũ (điều khiển xe) rút chìa khóa còn Nguyễn Quốc Nhật bất ngờ nhảy xuống, rút một con dao dài nhiều lần đe dọa chém Thượng úy Đạt.

Hiện cơ quan công an đã triển khai lực lượng truy bắt 2 người liên quan trên để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

