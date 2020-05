Vụ bí thư xã giết người: Ngụy tạo hiện trường giả như bộ phim nhiều kịch tính

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 08:38 AM (GMT+7)

Vụ án giết người được hung thủ ngụy tạo hiện trường giả như một bộ phim nhiều kịch tính.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người đốt xác, dựng hiện trường giả trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long.

Ðám tang cho người còn sống

Đối tượng Minh và hiện trường vụ án mạng

Rạng sáng 4/5, người dân xã Đắk Som khi đi làm phát hiện một chiếc xe bán tải cháy trơ khung, bên trong có thi thể không còn nguyên dạng nên đã trình báo cơ quan chức năng. Các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông đã có mặt hiện trường để điều tra. Qua biển số xe: 51C-715.70, cơ quan chức năng xác định, chủ nhân là ông Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà). Ông Minh thường xuyên điều khiển phương tiện này qua địa bàn huyện Đắk G’long để làm rẫy. Thi thể nạn nhân được bàn giao để gia đình lo hậu sự.

Ban lễ tang xã Liên Hà nhanh chóng được thành lập do ông Nguyễn Viết Khê - Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Chủ tịch UBND xã Tân Hà (nơi cư trú của ông Minh) làm phó ban. Đám tang người Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà xấu số được tổ chức trang trọng, đông đảo người dân, cán bộ đến phúng viếng. Theo cáo phó, tang lễ của ông Minh được tổ chức ngày 5/5, đến chiều 6/5, làm lễ di quan. Thế nhưng, mọi việc vỡ lở, khi công an thông tin, ông Minh vẫn còn sống khỏe mạnh và đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước.

“Nghĩa tử là nghĩa tận, chúng tôi đã thành lập ban lễ tang lo hậu sự cho ông Minh và đã xin ý kiến của Huyện ủy. Khi công an đến nhà ở khám nghiệm, chúng tôi mới biết hung thủ là ông Minh. Chẳng ai ngờ được. Trước thời điểm xảy ra án mạng khoảng 10 ngày, ông Minh thường xuyên vắng mặt ở cơ quan. Chúng tôi nghe anh em nói lại, ông Minh nợ nần số tiền 10 tỷ đồng” - ông Nguyễn Viết Khê, Chủ tịch UBND xã Liên Hà thông tin.

Hành trình phá án

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, nhận định từ hiện trường không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông nên đơn vị đã khởi tố vụ án, đồng thời xác lập chuyên án, huy động lực lượng để điều tra. Danh tính nạn nhân trong xe bán tải được xác định là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

“Đối tượng Minh có mua một gói bảo hiểm nhân thọ. Theo suy nghĩ của Minh, nếu mình chết thì được công ty bảo hiểm thanh toán số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Từ đây, Minh lên kế hoạch tìm một người chết để thay thế mình nhằm trục lợi bảo hiểm và xóa nợ” - đại tá Mười nói.

“Đối tượng lấy đồng hồ và chùm chìa khóa của mình bỏ vào người nạn nhân để tạo hiện trường với người chết là mình, rồi bỏ trốn không để lại dấu vết và không liên lạc với gia đình. Chúng tôi đã bắt được đối tượng Minh khi đang lẩn trốn ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước”, đại tá Hồ Văn Mười

Minh từng vào nghĩa trang xã Quảng Khê (huyện Đắk G’Long), đào bới một ngôi mộ vừa chôn cất được 1 tuần của một bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, quá trình đào bới, Minh bỏ ý định và chuyển hướng gây án.

Ngày 3/4, Minh đi mua 1 can xăng, 2 can dầu. Chiều cùng ngày, đối tượng đến nhà rẫy nơi anh Vương đang ở, để tổ chức nhậu. Khi anh Vương đang say ngủ, Minh lấy cây rìu đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Minh mang thi thể nạn nhân chở trên chiếc xe bán tải của mình rồi châm đốt, ngụy tạo hiện trường giả tại Quốc lộ 28 (đoạn qua bon B’Nơ, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long).

