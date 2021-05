Vụ Bí thư xã giết người đốt xác: 60 phút giáp mặt bị can trong Trại tạm giam

"Tôi như thế còn sống làm gì... Tôi tính rồi, ngày tôi ra toà, tôi sẽ nói người nhà mang theo quan tài, bất kể toà tuyên bản án thế nào, tôi cũng sẽ chết tại toà!", bị can Đỗ Văn Minh đã nói với PV như vậy.

Bị can Đỗ Văn Minh đọc lại cẩn thận lời khai của mình sau buổi làm việc với ĐTV, có phóng viên chứng kiến. Ảnh: Ngọc Hà

"Bất kể toà tuyên mức án nào, tôi cũng sẽ chết tại toà"!

Việc bị can (BC) Đỗ Văn Minh thay đổi lời khai không phải là tình tiết gì mới với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông. Trong buổi họp báo ngay sau khi bắt được can phạm sau 6 ngày đối tượng gây án và bỏ trốn, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ông là người đã lấy lời khai ban đầu và Minh khai nhận, chủ động mang búa đến nhà rẫy nạn nhân ở, sát hại nạn nhân, mục đích dùng người thế mạng Minh để "xù" món nợ gần 24 tỷ đồng và trục lợi bảo hiểm.

Việc tiếp xúc, lấy lời khai ban đầu can phạm Đỗ Văn Minh gồm Đại Hồ Văn Mười, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Trưởng phòng CSHS, đại diện Viện kiểm sát tỉnh và một số ĐTV tham gia vụ án.

Các anh cho biết, lời khai ban đầu của đối tượng rất quan trọng. Đỗ Văn Minh khi đó đã chủ động hợp tác, khai báo với cơ quan điều tra (CQĐT) diễn biến toàn bộ hành vi gây án. Không chỉ BC Minh, nhiều đối tượng khác, sau thời gian ở Trại tạm giam, ổn định tâm lý thường xin thay đổi lời khai có lợi cho mình. Hoạt động điều tra của CQĐT có Viện kiểm sát cùng cấp giám sát ngay từ đầu; lời khai nào được đánh giá là phù hợp với các chứng cứ khác, dấu vết thu thập được tại hiện trường đó là lời khai đúng. Còn những lời khai nại ra, không đúng sự thật bản chất vụ việc sẽ đầy mâu thuẫn. Trách nhiệm của CQĐT là chứng minh hành vi của đối tượng để đánh giá tính chất, mức độ phạm tội.

Cha mẹ, người thân nạn nhân Trần Nho Vương đưa di ảnh nạn nhân tới phiên toà sơ thẩm

Người mẹ bật khóc khi nghe bị cáo Minh khai về vụ án

Đại tá Hồ Văn Mười từng chia sẻ với phóng viên, vụ án này có quá nhiều tình tiết, cảm xúc khiến anh nặng lòng, trăn trở. Đó là khi chiếc xe ô tô của Đỗ Văn Minh bị cháy cùng những vật dụng cá nhân của đối tượng như chiếc đồng hồ đeo tay, chùm chìa khoá của 2 căn nhà (nhà riêng và của người mẹ) và cơ quan làm việc; nhiều người nghĩ Minh là nạn nhân, còn Vương là thủ phạm.

Khi CQĐT dù đã xác định được Vương mới là nạn nhân và Minh là nghi can gây án, nhưng vì Minh đang "mất tích" nên vẫn để người nhà Minh làm đám tang cho Minh, không đánh động tình hình, quyết tâm tìm bắt Minh về làm rõ sự việc, giải oan cho nạn nhân Vương.

Thời điểm đó, lực lượng tham gia phá án cũng đặt nghi vấn, khả năng có mâu thuẫn gì giữa Minh với em họ vợ dẫn đến cái chết của nạn nhân. Đối với CQĐT, làm rõ động cơ, mục đích gây án của thủ phạm là chìa khoá then chốt để làm rõ một vụ án.

Khi bắt được Minh, ngoài việc "hai nhân vật chính" liên quan đến một vụ việc đã được thông tin cụ thể đến dư luận, dù kẻ còn người mất; điều mà lực lượng chức năng mong đợi là vụ việc có điều gì uẩn khúc, án mạng dù đã xảy ra nhưng động cơ, nguyên nhân xâu xa còn chút nhân văn, tính người, vì Minh lúc đó đang là một cán bộ; giữa đối tượng với nạn nhân có mối quan hệ gia đình.

Nhưng khi Giám đốc Công an tỉnh hỏi cung, yêu cầu Minh phải thành khẩn khai báo, Minh đã khai cụ thể, chi tiết cách thức sát hại nạn nhân thế nào; thời gian, vị trí, động cơ gây án vì muốn "hoá thân" sống một cuộc đời khác.

Minh khi đó khai nhận nợ nần nhiều người với số tiền nhiều tỷ đồng, hiện không có khả năng trả nợ và vì muốn trục lợi gói bảo hiểm trị giá 18 tỷ đồng. Sau đó, CQĐT làm rõ, Minh đang vay nợ, cầm cố tổng cộng gần 24 tỷ đồng của 17 người khác, gồm tiền vay (có lãi suất), nhận cọc bán đất, mua giúp đất cho nhiều người; có khả năng trả nợ nhưng không muốn trả. Minh tâm sự, vợ chồng không hoà hợp và đã nộp đơn ra toà ly dị (sau đó Minh từ chối 1 luật sư mà chính vợ của Minh đã thuê cho Minh - PV).

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tại buổi họp báo ngày 11/5/2020, sau khi bắt được đối tượng Đỗ Văn Minh. Ông đã sang tỉnh Bình Phước và là người lấy lời khai ban đầu với can phạm.

Lời khai của đối tượng Minh khi đó đã khiến những người chứng kiến cuộc hỏi cung "choáng". Những trinh sát dày dặn kinh nhiệm, phá nhiều loại án cũng phải rùng mình trước sự tàn độc, máu lạnh của Minh. Hành vi xâm phạm mồ mả cũng là do Minh tự thú.

Trước đó, cuối tháng 4-2020, hộ gia đình ông Trần Quay K. (ở thôn 8, xã Quảng Khê, H.Đắk G'Long) trình báo chính quyền xã về việc có người xâm phạm mồ mả, đào quan tài của ông K. (mới chết) lên, sau đó lấp đất sơ sài. Khi BC Minh mới bị bắt, bị di lý từ tỉnh Bình Phước về Đắk Nông, CQĐT chưa tính đến mối liên hệ giữa Minh với việc mộ ông K. bị đào, nhưng Minh đã chủ động khai báo: Trước khi nghĩ đến việc sát hại nạn nhân Vương (đêm mùng 3/5), vào đêm 24, rạng ngày 25/4, Minh đã đào một ngôi mộ mới chôn ở thôn 8, xã Quảng Khê để lấy xác thế mình nhưng bất thành. Lời khai này lập tức được xác minh, Công an xã Quảng Khê và Công an H.Đăk G'Long xác nhận có sự việc trên, ngôi mộ bị xâm phạm là mộ ông K.

Liên kết chuỗi hành động, hành vi theo trình tự thời gian Minh thực hiện trước - sau: nợ nần nhiều, mua bảo hiểm, đào mộ lấy xác (người mới mất), sát hại nạn nhân Vương thế thân, bỏ trốn thuê nhà ở tỉnh khác với cái tên mới (Nguyễn Xuân Minh, SN 1972, trú tỉnh Đắk Lắk), hành vi gây án tày trời của Minh được đánh giá là có sự chuẩn bị kỹ càng, hành động lớp lang, bài bản, tỉ mỉ, lạnh lùng đến rợn người!

Sau khi bị khởi tố về 2 tội danh giết người, xâm phạm mồ mả, Minh yêu cầu thay đổi lời khai, cho rằng chỉ vô ý chứ không chủ ý sát hại nạn nhân. Các ĐTV giải thích về việc phải chịu trách nhiệm về sự thành khẩn và không thành khẩn khai báo hành vi của mình, đó là những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, Minh hợp tác một thời gian. Sau đó, khi CQĐT tống đạt thêm 2 quyết định khởi tố bổ sung thêm 2 tội danh (huỷ hoại tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản), Minh lại đòi thay đổi lời khai. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, CQĐT cho rằng, lời khai ban đầu của BC là phù hợp với diễn biến tâm lý, động cơ, thủ đoạn gây án.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, là người trực tiếp dẫn một tổ công tác đến TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, tổ chức lực lượng bắt giữ can phạm Minh lúc 7h50 phút ngày 10/5/2020.

Ngày 20/8/2020, khi phóng viên đến Trại tạm giam tiếp xúc với BC, khi hỏi về vụ án sát hại nạn nhân Vương, Minh nói "chỉ là vô ý, tôi có nghĩ được gì đâu". Phóng viên hỏi, anh nghĩ chứ, anh có nhiều thời gian trước khi hành động mà. Nghe nói anh nợ nhiều, nhưng tài sản của anh cũng tương đối mà, sao anh phải làm vậy?

Minh im lặng khá lâu rồi trả lời: "Giờ tôi chỉ muốn chết. Đã nhiều lần tôi muốn chết trong trại giam, nhưng không muốn làm khổ cán bộ trại với cán bộ điều tra nên lại thôi. Tôi nói thật đấy. Họ cũng tốt với tôi, động viên tôi nhiều. Nếu tôi chết, họ bị kỷ luật. Tôi không muốn làm khổ thêm nhiều người".

Chúng tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của BC, khuyên BC bình tĩnh. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ai cũng có lỗi lầm. Khuyên là khuyên vậy, nhưng tôi cũng thoáng buồn khi nghĩ đến nạn nhân trẻ tuổi, phải nhận cái chết quá đau thương. Chỉ mấy phút trước đây thôi, khi nhìn BC Minh đọc, ký hồ sơ, dáng vẻ như cán bộ, tôi đã tức, đã tiếc người cán bộ đó, có quá nhiều thứ hơn nhiều người khác, chỉ vì mất kiểm soát hành vi, thiếu tu dưỡng bản thân mà dẫn đến cái giá phải trả!

Bị can Đỗ Văn Minh lầm lì, ít nói, lảng tránh những câu hỏi trực tiếp của phóng viên về vụ án

BC đổi thái độ, trở nên lầm lì, nhưng vẫn chưa có ý muốn rời đi, chắc bởi căn phòng này thoáng đãng, dễ chịu hơn phòng giam BC đang phải ở. Tôi hỏi thêm vài câu chia sẻ về sức khoẻ, BC không trả lời. Đột nhiên, BC nói: "Tôi tính rồi, ngày tôi ra toà, tôi sẽ nói người nhà mang theo quan tài, bất kể toà tuyên bản án thế nào, tôi cũng sẽ chết tại toà! Tôi sẽ chết đúng ngày đó". Tôi và ĐTV lựa lời khuyên giải BC bình tĩnh lại. BC giãn khuôn mặt, cười nhẹ. Tôi lại hỏi:

- Vì sao anh chọn cái chết? Anh đang xúc động à? Anh ân hận vì việc làm của mình à?

"Tôi như thế còn sống làm gì?". BC luôn né tránh những câu trả lời thẳng vấn đề, ít nói. Tôi hỏi tiếp: Nãy anh nói hay mất ngủ, anh mơ thấy gì à? Hỏi thật, anh có mơ thấy Vương không, có xót thương nạn nhân không? Minh trả lời: "Không thấy. Nó cũng hiền!".

ĐTV chủ động kết thúc buổi làm việc. BC nói "mong muốn sớm kết thúc vụ án" rồi chầm chậm đứng lên, theo cán bộ quản giáo vào phòng giam.

(Còn tiếp...)

