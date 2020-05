Bí thư xã giết người, trục lợi bảo hiểm: Đau lòng khi phụ chôn con mình mà không biết

"Nếu cơ quan công an không nhạy bén về nghiệp, không sắc sảo, không có tâm trong điều tra thì rất dễ xem đây là một vụ tai nạn bình thường" - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nói về vụ án Bí thư xã giết người, tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm.

Tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông chiều 12-5, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người. Theo kế hoạch chiều cùng ngày, cơ quan công an tỉnh Đắk Nông sẽ làm việc với gia đình anh Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) là nạn nhân trong vụ án.

Một mình đào mộ người mới chết

Liên quan đến vụ án này, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, là người trực tiếp lấy lời khai ngay sau khi bắt được nghi phạm. Đại tá Mười đã chia sẻ với báo chí về kế hoạch giết người rùng rợn, thế xác của đối tượng Đỗ Văn Minh.

Ngôi mộ mà đối tượng Đỗ Văn Minh đã đào

Đại tá Hồ Văn Mười kể, đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi nhân thân đối tượng gây ra vụ án đang là Bí thư Đảng ủy 1 xã, trước đó làm Chủ tịch UBND xã. Đối tượng sinh năm 1971, còn trẻ để tiếp tục sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, do tham gia sàn cà phê trên mạng, nợ số tiền rất lớn nên nảy sinh ý định trục lợi bảo hiểm và trốn nợ. Lúc đầu, đối tượng Minh nghĩ lấy một cái xác bỏ lên xe của mình rồi đốt, coi như mình đã chết để trốn tránh trách nhiệm trả nợ và cho vợ con được hưởng bảo hiểm 18 tỉ đồng.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Do đó, trước khi gây án khoảng 1 tuần, đối tượng Minh đã vào nghĩa địa ở xã Quảng Khê (huyện Đắk G'Long), một mình đào trộm mộ để lấy xác. Ngôi mộ này mới chôn cất chưa được 1 tuần, của 1 người bị bệnh ung thư chết. "Tôi hỏi đào tới quan tài rồi tại sao không tiếp tục thì ông Minh nói: Mệt quá không làm nổi. Nhưng tôi chắc rằng lúc đó nỗi sợ hãi đã xâm chiếm vào suy nhĩ, nên ông Minh không làm nữa" – Đại tá Mười nói.

Chiếc búa đối tượng Minh dùng để sát hại cháu vợ mình

Đại tá Mười cũng cho hay, quá trình lấy lời khai, đối tượng Minh nói rất rõ thương anh Trần Nho Vương (cháu vợ của mình) và cho biết người cháu này rất hiền lành. Tối hôm xảy ra vụ việc, 2 người đã cùng ăn uống với nhau rồi cùng đi ngủ. Đến nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, Minh nảy sinh ý định rồi giết cháu. Sau khi gây án mạng, đối tượng đã đưa nạn nhân lên xe của mình, chạy ra quốc lộ tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Đối tượng Đỗ Văn Minh bị bắt giữ sau khi người nhà và chính quyền địa phương tổ chức an táng

Tại đây, đối tượng Minh đưa nạn nhân lên ghế lái, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, lấy chùm chìa khóa của mình để kế bên rồi cho xe cháy, tạo một hiện trường giả rất tinh vi. Giết người đã dã man rồi, ý đồ giết cháu của mình, người cứ cuối tuần đều nấu cho mình ăn, người cùng ăn, cùng ngủ thì thật kinh khủng. "Tôi hỏi: Có thương Vương không?, ông Minh trả lời: Thương. Tôi hỏi: Thương sao giết cháu?, ông Minh nói: Em quẫn quá. Rất chua xót" - Đại tá Mười kể.

Điều tra không có tâm thì dễ xem là vụ tai nạn

Nói về kế hoạch giết người, tạo hiện trường giả của ông Minh, Đại tá Mười cho rằng, đối tượng lên một kế hoạch rất tỉ mỉ, kỹ càng để tổ chức thực hiện cũng như lẩn trốn cơ quan công an. Đối tượng Minh đã lên kịch bản lừa cơ quan công an, lừa báo chí, lừa dư luận, lừa bảo hiểm. Ý đồ của ông Minh là sau khi thực hiện xong kế hoạch, sẽ trốn mãi mãi, xem như mình đã chết, lột xác và không bao giờ quay lại với gia đình nữa.

Đại tá Hồ Văn Mười kể lại hành trình phá án

Cũng theo Đại tá Hồ Văn Mười, sau khi gây án và lẩn trốn, đối tượng Minh không để lại một dấu vết gì, cắt hoàn toàn liên lạc bằng điện thoại với gia đình. Trong khi đó, hiện trường như một vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe, chưa nói trước đây xài xăng giả của ông Trịnh Sướng thì chạy bình thường cũng có thể cháy xe. "Nếu cơ quan công an không nhạy bén về nghiệp vụ, không sắc sảo, không có tâm trong điều tra thì rất dễ xem đây là một vụ tai nạn bình thường" – Đại tá Mười khẳng định.

Hiện trường giả để trông giống như một vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, sau 2 ngày xảy ra vụ việc, ngày 6-5, Công an tỉnh Đắk Nông họp ban chuyên án và khẳng định 99% ông Minh là thủ phạm, nạn nhân là anh Vương. Ba ngày sau (9-5), khi có kết quả giám định AND, khẳng định 100% nạn nhân là anh Vương. "Chúng tôi không thể nào ngồi yên được, không ngủ được bởi vì người không chết đã được đưa lên bàn thờ để thờ, được cả một hệ thống chính trị ở xã, ở huyện đó đi đám tang. Chua xót hơn là mẹ của anh Vương vẫn qua đám tang, vẫn phụ giúp chôn con mình mà không biết. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi bằng mọi cách phải bắt được đối tượng Minh càng nhanh càng tốt. Liên tục trong những ngày qua, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quân một cách mạnh mẽ, quyết liệt và đã bắt được đối tượng Minh, trả lại sự thật" – Đại tá Hồ Văn Mười chia sẻ với báo chí.

Đối tượng Đỗ Văn Minh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Phước

Như đã phản ánh, khoảng 5h ngày 4-5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) người dân phát hiện 1 chiếc xe bán tải bị cháy, trong xe có một tử thi bị cháy biến dạng. Ngày 10-5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ ông Minh khi đang lẩn trốn tại Bình Phước. Nghi phạm Minh khai nhận, trong quá trình đầu tư sàn giao dịch cà phê đã thua lỗ và nợ số tiền hơn 10 tỉ đồng. Khoảng đầu tháng 4-2020, ông Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết, nhằm mục đích xoá nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm (khoảng 18 tỉ đồng).

