Manh mối phá án vụ giết người, trục lợi bảo hiểm

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Kế hoạch gây án của Đỗ Văn Minh rất bài bản, tỉ mỉ để đánh lừa cơ quan điều tra nhưng từ những manh mối rất nhỏ, công an đã nhanh chóng đưa sự thật ra ánh sáng.

Ngày 12-5, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh, bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), về tội giết người. Các hành vi khác của bị can này trong vụ án sát hại người cháu vợ nhằm trục lợi tiền bảo hiểm cũng đang được làm rõ.

Thi thể một nơi, vết máu một nơi

Nói về vụ việc, Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, kể rằng, ngày 4-5, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được thông tin một chiếc ô tô bán tải bị cháy đen trên quốc lộ 28 (đoạn qua địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Đắk Nông). Quá trình kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bên ghế bên trái xe có một số bộ phận xương người. Từ các dấu vết thu được thì chiếc xe bị cháy được xác định của Đỗ Văn Minh và đây là vụ án mạng.

“Cùng thời điểm, gia đình Đỗ Văn Minh cũng nhận được tin nhắn báo ông này bị tai nạn ở tỉnh Đắk Nông. Tình tiết này rất lạ vì không có lý do gì một người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo” - Thượng tá Vũ nói.

Cũng theo vị phó giám đốc công an tỉnh, qua xác minh thì Minh có hai mảnh rẫy ở huyện Đắk G’long và thường xuyên đi thăm rẫy vào cuối tuần. Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện tại nơi ở của ông Trần Nho Lịch (sống gần rẫy của Minh) có nhiều vết máu trên nệm và cửa ra vào. Ngoài ra, người làm thuê cho ông Lịch cũng là cháu vợ của Minh là Trần Nho Vương bị mất tích từ chiều 3-5.

Ban chuyên án nhận định Đỗ Văn Minh là nghi can. Tới chiều 10-5, người này bị bắt khẩn cấp khi đang trốn ở tỉnh Bình Phước.

Đỗ Văn Minh khi bị bắt.

Hiện trường chiếc xe bị đốt.

Kế hoạch giả chết tinh vi

Nói về lý do gây án, theo Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Minh có nợ nần và mua một gói bảo hiểm với giá trị rất lớn. Nếu Minh được xác định chết thì gia đình sẽ nhận được số tiền khoảng 18 tỉ đồng từ bảo hiểm.

Để thực hiện kế hoạch giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm, Minh đã đào mộ một người với ý định thế thân cho mình. Tuy nhiên, sau khi đào được một ít đất, Minh đã từ bỏ ý định trên vì quá mệt.

Sau đó, Minh nảy sinh ý định giết anh Vương. Khoảng 0h ngày 4-5, người này sát hại Vương và đưa thi thể lên ô tô chở đến quốc lộ 28 và đốt xe nhằm tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn. Trước khi châm lửa, Minh lấy đồng hồ, chìa khóa của mình đeo vào tay nạn nhân.

“Nợ nần là do ông Minh đã chơi các sàn giao dịch trên mạng về cà phê, vì muốn có tiền mà Minh đã lên một kế hoạch có thể nói là rất tỉ mỉ. Nạn nhân Vương là người thường nấu cơm cho Minh và hay ngủ cùng Minh. Trước khi ra tay, Minh đã lên kịch bản lừa công an, lừa báo chí, lừa dư luận” - Đại tá Mười nói.

“Nếu vụ này cơ quan công an không nhạy bén thì dễ coi đây là vụ tai nạn. Sau đó họp ban chuyên án thì xác định 99% nghi phạm là Minh, nạn nhân là Vương. Trách nhiệm phải làm rõ sự thật, trả sự công bằng cho gia đình nạn nhân Vương đã khiến chúng tôi tổng lực vào cuộc điều tra” - vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định.

Liên quan tới thân phận công chức của bị can Minh, chiều 12-5, ông Hoàng Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và thống nhất quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Minh, UBND huyện Lâm Hà cũng đình chỉ công tác người này. “Tiếp theo phải chờ kết luận của cơ quan điều tra, nếu ông Minh có vi phạm pháp luật thì sẽ khai trừ theo quy định của Đảng” - ông Hải nói.

Mẹ nạn nhân tới lễ viếng kẻ sát hại con

Trong vụ việc này, đau lòng nhất là ngay cả người nhà của nạn nhân Trần Nho Vương khi tưởng Minh tử vong cũng qua phúng viếng chia buồn mà không biết đang rơi vào kịch bản của kẻ sát hại thân nhân của mình.

Trong ngôi nhà của nạn nhân Trần Nho Vương ở xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà), mọi người khi biết sự thật đều rất bàng hoàng. Ông Trần Nho Linh (chú ruột của nạn nhân) cho biết, Vương là lao động chính trong gia đình. “Khi nghe tin cháu mất, gia đình đã lập một bàn thờ nhỏ cho cháu. Cha mẹ của cháu thì liên tục ngất lịm” - ông nói trong đau buồn.

