Vụ Bí thư đốt xe, mượn xác: Đổ nợ vì 'lên sàn' cà phê, buôn đất?

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 11:15 AM (GMT+7)

Nhiều nguồn tin cho thấy Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) nợ nần nhiều do “lướt sóng” trên sàn giao dịch cà phê và vay tiền mua đất.

Cửa hàng nhà ông Minh cửa đóng then cài

Hiện nay tại huyện Lâm Hà rộ thông tin Đỗ Văn Minh “máu” lên sàn giao dịch cà phê và mua bán đất đai, nợ nần hàng chục tỷ đồng. Gần đây, bị thúc ép trả nợ nhưng không bán được đất nên Minh gây tội ác kiểu “ve sầu thoát xác” để trốn nợ và trục lợi bảo hiểm. Điều kinh khủng là, người mà Minh chọn để thế mạng chính cháu vợ của hắn - anh Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà).

Minh đốt xác cháu cùng chiếc xe để tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông

Ngày 16/5, trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền phong về độ xác thực của thông tin trên, một cán bộ vốn là lãnh đạo của huyện Lâm Hà cho biết, Minh có tham gia sàn giao dịch cà phê và từng thua lỗ tiền tỷ.

Quá trình tham gia điều tra vụ giết người, đốt xác do Minh thực hiện, Công an Lâm Đồng cũng đã tiến hành xác minh, phát hiện Minh tham gia sàn giao dịch cà phê và bị lỗ nặng do giá cà phê giảm mạnh. Song song đó, Minh vay nợ để mua đất. Đến khi bị thúc ép trả nợ, Minh không bán được đất, ngay cả lô thửa mà người mua đã đặt cọc.

Cơ quan điều tra khám xét một ngôi nhà của vợ chồng Minh

Cùng là cán bộ lãnh đạo xã Liên Hà với Đỗ Văn Minh, ông Nguyễn Viết Khê (Chủ tịch UBND xã) nói không rõ ông Minh thua lỗ thế nào, chỉ biết vợ ông Minh có cửa hàng mua bán phân bón và cà phê, còn ông lên sàn giao dịch cà phê, mua nhiều lô đất ở địa phương và ở tỉnh Đắk Nông. Vụ án gây chấn động diễn ra trong chuyến Minh đi thăm rẫy tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, Đắk Nông.

Mặt khác, cơ quan chức năng phát hiện ngày 9/4/2020, Minh mua gói bảo hiểm lớn với thời hạn 10 năm, mỗi năm đóng hơn 200 triệu đồng và Minh đã đóng số tiền quy định của năm 2020. Theo hợp đồng, sau khi Minh chết, vợ con sẽ được hưởng số tiền bồi thường 18 tỉ đồng.

Như Tiền phong đã phản ánh, chiều tối 3/5, Minh đến ngôi nhà anh Vương đang ở, sát bên rẫy của Minh (thôn 5, xã Đắk Ha) ăn uống. Đến khoảng 0 giờ ngày 4/5, Minh bất ngờ dùng búa rìu đánh anh Vương khiến nạn nhân tử vong.

Minh đưa thi thể anh Vương lên ô tô bán tải rồi điều khiển xe đến Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) tông vào cột mốc bên đường rồi châm lửa đốt xe với ý định tạo dựng hiện trường giả một vụ tai nạn xe. Sau đó, hung thủ dùng xe máy chạy đến tỉnh Bình Phước lẩn trốn. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau khi gây án, Minh đã bị bắt và di lý về Đắk Nông.

Minh bị bắt tại tỉnh Bình Phước

