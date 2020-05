Vụ bí thư giết cháu, đốt xác: Nỗi đau của người cha

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sau cái chết của nạn nhân trong vụ bí thư xã giết cháu, đốt xác, người dân vô cùng xót thương chàng trai xấu số chịu thương chịu khó.

Ông Trần Nho Bất và ngôi nhà sầu thảm

Ngày 14/5, tin từ Công an Đắk Nông cho biết, trước việc phá án nhanh vụ bí thư xã giết người, đốt xác, thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Theo đó, các đơn vị này đã phối hợp điều tra khám phá nhanh vụ giết người, tạo hiện trường giả, đốt xác nạn nhân để phi tang. Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương và đánh giá cao thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan đã đạt được.

Thương bố mẹ và các em

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Trần Nho Bất, 46 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - bố của Trần Nho Vương (người bị Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà sát hại) nằm sâu trong rẫy, chưa ngớt người qua lại thăm hỏi. Vợ ông Bất nằm liệt giường nhiều ngày nay. Gia đình ông Bất có 3 người con. Vương là con trai cả. Thương bố mẹ vất vả và chăm lo các em còn nhỏ nên học xong cấp 3, Vương đi làm mướn cho người quen ở TP Đà Lạt. Cuối năm vừa rồi, Vương về nhà giúp đỡ bố mẹ làm rẫy. “Gia đình tôi có chừng 2 ha trồng cà phê, giá cả mấy năm gần đây bấp bênh, đời sống rất khó khăn. Nhờ có rẫy, 3 đứa có điều kiện ăn học”, ông Bất bùi ngùi.

“Hơn 3 tháng trước, nó xin bố mẹ sang huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) làm mướn cho chú. Thấy đề nghị của con cũng chính đáng, chúng tôi đồng ý cho cháu đi làm. Công việc hằng ngày của cháu làm vườn trái cây và chăm sóc cà phê. Nó ở một mình trong căn nhà tôn ngay tại rẫy. Do cách trở, Vương ít khi về nhà, nhưng thường xuyên điện hỏi thăm bố mẹ và các em. Vì ở nhà, nó rất thương 2 em gái”, ông Bất kể.

Buổi sớm 4/5, vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng, ông Bất hay tin ô tô của ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, bị cháy rụi trên quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long). Linh tính báo có điều chẳng lành, vợ chồng ông Bất liên tục gọi điện cho Vương, nhưng không liên lạc được. “Một ngày sau vụ tai nạn, tôi nhận hung tin bên trong nhà tôn, nơi con tôi ở làm mướn có nhiều vệt máu nên vội vã qua xem thực hư ra sao. Vượt hơn 200km đến nơi, có đông công an khám nghiệm hiện trường, tôi không vào được… Lúc đó, tôi cầu mong hung tin sẽ không xảy ra với gia đình. Chúng tôi thức trắng đêm, cứ nghĩ trong đầu ông Minh bị kẻ xấu sát hại rồi thiêu cháy trong xe”, ông Bất kể.

Chờ đến tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng, vợ chồng ông Bất tiếp tục đi nghe ngóng thông tin người con cả. “Chúng tôi lục tung trong bụi rậm, ống cống, vực thẳm..., đinh ninh con mình bị giết và ném xác phi tang”, bố của nạn nhân Vương tiếp câu chuyện. Cả hai vợ chồng tiếp tục chuyến hành trình tìm con. Nơi đến là nhà ở của ông Minh ở xã Tân Hà. Tiếng kèn, nhị, sáo, trống vang lên…, người nhà đang tổ chức đám tang cho ông Minh.

“Chúng tôi tiếp tục nghe ngóng tin tức về con trai, thắp nhang cho người đang nằm trong quan tài. Không ngờ đó lại là con mình. Đến ngày 10/5 hay tin, ông Minh vẫn còn sống khỏe mạnh và bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP Đồng Xoài (Bình Phước)”, ông Bất nói.

Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Văn Minh (SN 1971) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, ông Minh nợ nần và mua một gói bảo hiểm với mức phí 200 triệu đồng/năm, có giá trị bảo vệ lên đến 18 tỷ đồng. Minh lên kế hoạch đào mộ tìm xác người để ngụy tạo hiện trường giả, thay thế mình (nhưng bất thành) để trục lợi bảo hiểm và xóa nợ.

Trong khi cháu mình là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) đang ngủ, Minh dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Minh đưa xác cháu mình lên xe bán tải, ngụy tạo hiện trường giả một vụ tai nạn trên Quốc lộ 28. Để đánh lừa cơ quan chức năng, trước khi châm lửa đốt xe, Minh đưa toàn bộ vật dụng của mình đeo vào người nạn nhân. Khi đang lẩn trốn ở Đồng Xoài, Minh bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt về quy án.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-bi-thu-giet-chau-dot-xac-noi-dau-cua-nguoi-cha-1657990.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-bi-thu-giet-chau-dot-xac-noi-dau-cua-nguoi-cha-1657990.tpo