Vụ án bí thư xã giết người, giả chết: Bộ Công an khen công an 3 tỉnh

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 08:11 AM (GMT+7)

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố bí thư xã giết người, đốt xác, giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen công an các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước; Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an do đã phối hợp điều tra, khám phá nhanh vụ giết người, tạo hiện trường giả, đốt xác nạn nhân để phi tang.

Trước đó, ngày 10-5, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng điều tra làm rõ vụ giết người, tạo hiện trường giả, đốt xác nạn nhân để phi tang xảy ra ngày 3-5 tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông; bắt giữ Đỗ Văn Minh (SN 1971) khi đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thu giữ nhiều vật chứng.

Nghi phạm Đỗ Văn Minh vốn là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Do làm ăn nợ nần nhiều, ông ta đã giết người cháu rồi bỏ vào ôtô, đốt xe, tạo hiện trường giả mình bị tai nạn giao thông tử vong. Mục đích của ông ta là nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm nhân thọ 18 tỉ đồng. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn sang Bình Phước và theo dõi đám tang mình từ xa qua camera của gia đình trên điện thoại di động.

UBND tỉnh Đắk Nông thưởng nóng ban chuyên án 200 triệu đồng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương, đánh giá cao thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Nông cùng các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Thư khen của Bộ Công an

Dịp này, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã ký quyết định khen thưởng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông; Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng về thành tích xuất sắc trong phối hợp khám phá nhanh vụ án.

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người, tạo hiện trường giả do Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hôm 11-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Nữ Ngọc Hạnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh thưởng nóng Công an tỉnh Đắk Nông số tiền 200 triệu đồng.

