Vụ bé gái 15 tuổi bị hiếp dâm tập thể: Hé lộ vai trò của kẻ thứ tư

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Thực chất, chỉ có 3 đối tượng có hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, đối tượng thứ 4 vẫn bị tạm giữ hình sự. Vai trò và mức độ liên quan của kẻ này như thế nào trong vụ án gây phẫn nộ dư luận?

Ngày 24/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ vụ án hiếp dâm vừa xảy ra trên địa bàn.

Gồm: Phạm Phú Q. (15 tuổi), Lương Kỳ D. (14 tuổi), Trần Hoàng N. (15 tuổi), Phan Quốc T. (14 tuổi), trú cùng xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nạn nhân trong vụ việc là em L. (15 tuổi, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn).

3 "yêu râu xanh" và đối tượng thứ 4 với vai trò giúp sức trong vụ án phẫn nộ dư luận.

Trả lời PV, Trung tá Trương Minh Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn cho biết, đây là một vụ việc nghiêm trọng. Sau khi xác minh, Công an huyện Nông Sơn đã chuyển lên Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý điều tra.

Báo cáo nhanh ban đầu của Công an huyện Nông Sơn thể hiện, đêm 19/3, các đối tượng Q., N. và T. đã thay nhau khống chế và giở trò đồi bại với em L. ở một khu vực vắng vẻ thuộc xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn.

Còn D. dẫn em Tr. (16 tuổi, trú cùng địa phương, là bạn của L.) đi chơi cách hiện trường vụ án khoảng 50m. Vậy vì sao D. vẫn bị tạm giữ điều tra?

Theo tìm hiểu của PV, thực chất dù không trực tiếp thực hiện hành vi bỉ ổi với em L., nhưng D. liên quan mật thiết đến vụ án.

Cụ thể, sau khi ngồi chơi với Tr. một lúc, D. quay lại chỗ các bạn mình thì thấy 3 đối tượng nam giới trên khống chế, hiếp dâm nạn nhân.

Thấy chuyện bất bình D. không can ngăn mà còn hùa vào. Thời điểm này, D. dùng 1 tay bịt miệng, 1 tay giữ tay của em L. để đối tượng N. tiện bề giở trò.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một ánh đèn pin của người dân rọi ngang qua khiến các đối tượng lo lắng bị phát hiện. Chúng chở em L. và Tr. về rồi bỏ lại dọc đường để 2 em tự bắt xe về tiếp.

Những hành vi kể trên của nhóm đối tượng đối với cô bé 15 tuổi đã khiến dư luận địa phương phẫn nộ, bất bình.

Đối tượng D. đã khống chế em L. để đồng bọn giở trò. (Ảnh minh họa).

Trước đó, như đã phản ánh, khoảng 19h ngày 19/3, cháu L. cùng bạn là Tr. đến khu vực chợ Trung Phước (xã Quế Trung) vui chơi. Tại đây, L. và Tr. gặp 4 đối tượng nêu trên.

Sau đó, L., Tr. đồng ý đi dạo cùng và được nhóm thiếu niên trên chở tới 1 con đường bê tông vắng người ở xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn.

Tại đây, T., Q., N. ngồi nói chuyện với L. còn Tr. đi bộ cách đó khoảng 50m nói chuyện với D.

Trong lúc nói chuyện, T., Q., N. khống chế, thay phiên nhau hiếp dâm L. trong sự phản kháng bất lực của cô gái 15 tuổi.

D. sau đó cũng đi tới chỗ L. bị 3 thiếu niên hiếp dâm và có những hành vi như đã nói ở trên.

Điều đặc biệt, khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 5 bao cao su đã qua sử dụng. Hiện, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định các chứng cứ tại phân viện Khoa học hình sự TP.Đà Nẵng.

Cùng với đó, các mẫu tinh trùng khác được thu giữ trên người nạn nhân cũng đã đưa đi xét nghiệm. Những chứng cứ này khiến cảnh sát đặt nhiều mối nghi vấn về việc có sự chuẩn bị, dàn xếp trước của các thanh thiếu niên trong vụ án.

Hiện, vụ án đang được điều tra làm rõ.

