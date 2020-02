Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Khởi tố thêm 1 đối tượng

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 15:10 PM (GMT+7)

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố thêm 1 bị can vì liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Anh.

Triệu tại CQĐT

Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Xuân Triều (SN 1996, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Triều bị khởi tố về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Công an xác định, Triều là mắt xích quan trọng trong đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép.

Theo đó, Triều đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho nhiều công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.

Liên quan đến vụ 39 người tử vong trong xe container ở Anh, trước đó, Công an Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984), Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952), Lê Văn Huệ (SN 1967) đều trú ở Nghệ An; Trần Đình Trường (SN 1985, trú Hà Tĩnh); Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc).

Công an phát lệnh truy nã và ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-39-nguoi-chet-trong-container-o-anh-khoi-to-them-1-doi-tuong-106170...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-39-nguoi-chet-trong-container-o-anh-khoi-to-them-1-doi-tuong-1061700.html