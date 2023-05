Vụ 1 phần thi thể bị đốt ở Bình Dương: Tung lực lượng tìm phần thi thể còn lại

Vợ giết chết chồng, phân xác mang đi vứt ở thùng rác Vào cuối năm 2017, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ việc phân xác tương tự. Nạn nhân là Trần Thanh T, còn thủ phạm chính là vợ của người này tên Hàng Thị Hồng Diễm. Đêm 15-12-2017, Diễm đã ra tay sát hại chồng trong phòng trọ rồi phân thi thể thành nhiều phần cho vào túi, mang đến vứt tại nhiều thùng rác ở nhiều địa điểm khác nhau để phi tang. Thời điểm đó, vụ án đã gây rúng động xã hội nhưng người dân còn hoang mang hơn khi thủ phạm chính là một phụ nữ. Vụ việc được phát hiện vào ngày 16-12 (sau một ngày gây án). Một công nhân gom rác phát hiện trước dãy nhà trọ tổ 30, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An) có một túi nylon màu đen buộc kín. Khi mở ra người này hoảng hốt phát hiện một đầu người nam giới và một số bộ phận nội tạng. Trong quá trình điều tra, Công an phường Thuận Giao tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân có quen biết nạn nhân, khi thấy hình ảnh đầu của người này. Đêm 17-12, một số người dân ở khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 5, tiếp tục phát hiện khu vực để rác trước dãy nhà trọ một số bộ phận cơ thể người. Từ những thông tin thu thập được, công an nắm thêm thông tin vào đêm 15-12, tại phòng trọ số 7 nơi vợ chồng Diễm đang thuê ở, người hàng xóm có nghe tiếng cãi, đánh nhau giữa hai vợ chồng, từ đó đến nay không thấy nạn nhân xuất hiện. Qua kiểm tra phòng trọ, công an phát hiện có nhiều vết máu khô bắn lên một số vật dụng trong phòng. Từ những chứng cứ thu thập được, công an nghi vấn Diễm chính là kẻ đã giết chồng. Công an sau đó mời Diễm về làm việc. Tại cơ quan công an, Diễm đã thừa nhận hành vi giết chồng. Diễm khai, vì có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về, người chồng đánh và dọa sẽ giết. Trong lúc đánh Diễm, người chồng dùng dao để chém nhưng Diễm né được và giật dao chém lại khiến chồng tử vong. Vì sợ mọi người phát hiện, trong đêm Diễm đã phân xác chồng thành nhiều phần bỏ vào các bịch nylon có sẵn trong phòng trọ. Sáng hôm sau, Diễm mang các túi nylon đi bỏ nhiều nơi chứa rác tại các khu nhà trọ trên địa bàn thị xã Thuận An. Cuối năm 2018, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Diễm mức án chung thân về tội giết người.