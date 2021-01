Vỡ hụi tiền tỉ, tiểu thương chợ Vườn Lài ngất xỉu

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 11:23 AM (GMT+7)

Người phụ nữ làm chủ biêu hụi ở Quảng Nam bất ngờ tuyên bố không còn khả năng chi trả tiền khiến nhiều người mất ăn mất ngủ.

Vài ngày qua, nhiều người dân và các tiểu thương chợ Vườn Lài (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) mất ăn mất ngủ khi chủ hụi là bà N.T.K.A (58 tuổi; ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ) tuyên bố bị vỡ nợ, mất khả năng chi trả tiền góp biêu hụi của mọi người.

Nhiều tiểu thương chợ Vườn Lài lao đao vì vỡ hụi khi Tết đang cận kề

Theo các tiểu thương chợ Vườn Lài, bà A. làm chủ biêu hụi hơn 10 năm nay và "rất có uy tín", chung chi tiền góp biêu hụi cho người chơi rất sòng phẳng nên được tiểu thương và người dân tin tưởng. Tại chợ Vườn Lài, gần như hầu hết tiểu thương đều góp hụi cho bà A. để hưởng tiền lãi.

Hằng ngày, bà A. ghé sạp hàng của các tiểu thương thu tiền góp biêu hụi. Người góp ít thì vài chục ngàn đồng, người góp nhiều lên đến vài trăm ngàn đồng/ngày. Theo giao kết thì đến ngày 15-12 Âm lịch hằng năm, tất cả người góp biêu hụi cho bà A. sẽ "rút ống", lấy lại số tiền gốc và lãi đã góp.

Tuy nhiên, đến ngày 27-1 (ngày 15 thánh chạp âm lịch), các tiểu thương không thấy bà A. xuất hiện để thu tiền hụi cũng như chi trả tiền cho mọi người. Khi các tiểu thương tìm đến nhà thì bà A. khóc lóc, nói mình bị lừa hết tiền, mất khả năng chi trả cho mọi người.

Bà N.T.K.A (bìa phải) khóc lóc nói mình bị lừa hết tiền, không còn khả năng chi trả tiền cho người góp hụi

Trước áp lực của các tiểu thương, bà A. hứa hẹn sẽ trả dần dần, ra Tết sẽ bán nhà trả nợ. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, số tiền bà A. nợ của mọi người lên đến hàng tỉ đồng trong khi căn nhà cấp 4 của bà A. không đáng giá bao nhiêu.

Qua tìm hiểu, riêng tại chợ Vườn Lài có hàng chục tiểu thương góp biêu hụi cho bà A. với số tiền từ 30 triệu đồng đến gần cả tỉ đồng. Khi hay tin bà A. mất khả năng chi trả, có tiểu thương đã bị ngất xỉu tại chợ, có người phải nhập viện điều trị.

Sáng 29-1, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ cho hay, đã nắm thông tin sự việc. Hiện nay, Công an phường An Xuân đang thu thập các thông tin liên quan về vụ việc này.

