Vợ Đường "Nhuệ" lần đầu ra tòa cùng chồng và nhóm đàn em trong an ninh thắt chặt

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 09:20 AM (GMT+7)

An ninh được thắt chặt tại phiên toà xử vợ chồng Đường "Nhuệ" và nhóm đàn em về vụ hành hung nhân viên nhà xe, hơn 100 cảnh sát và dân phòng được huy động.

Sáng 25-8, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi, trú tại 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá) và vợ là Nguyễn Thị Dương (tức Dương "Đường", 40 tuổi) cùng Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên), Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư) và Đào Văn Bằng (34 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, cùng trú tại tỉnh Thái Bình).

An ninh thắt chặt bên ngoài trụ sở TAND tỉnh Thái Bình

Có 3 luật sư tham gia bào chữa cho vợ chồng Đường "Nhuệ". Thẩm phán phiên xét xử sơ thẩm này là Chánh tòa Hình sự - TAND tỉnh Thái Bình, bà Nguyễn Phương Thảo.

Bị hại trong vụ án này là anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình).

Theo ghi nhận của PV, mới khoảng 6h sáng nay (25-8), đã có rất đông người dân đến trụ sở TAND tỉnh Thái Bình (76 đường Kỳ Đồng, TP Thái Bình) để tham dự phiên tòa. An ninh được thắt chặt từ ngoài cổng, chỉ những ai có giấy mời mới được cho vào tham dự phiên tòa.

Trước khi vào dự, tất cả đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Khoảng hơn 100 cảnh sát gồm các lực lượng và cả dân phòng được huy động giữ gìn an ninh trật tự. Khoảng 6h35, lần lượt các xe chuyên dụng chở phạm nhân đã đưa các bị cáo vào phía bên trong tòa án.

Các phạm nhân được tách riêng chở bằng 5 xe chuyên dụng đến tòa. Báo chí được bố trí một phòng riêng, theo dõi phiên tòa qua truyền hình.

Lực lượng công an bên trong trụ sở tòa án

7 giờ 55 phút, Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm được dẫn giải vào hội trường xét xử.

7 giờ 58 phút, thư kí phiên tòa thông báo nội quy.

Khi ra tòa, các bị cáo đều bị còng tay. Đến phần kiểm tra căn cước, HĐXX đã yêu cầu lực lượng công an tháo còng tay cho các bị cáo.

Hơn 100 cảnh sát và dân phòng được huy động

Thông tin với báo chí, luật sư Hà Trọng Đại - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, bào chữa cho Nguyễn Xuân Đường, cho biết, nạn nhân đòi bồi thường từ 85 - 95 triệu đồng. Cho tới thời điểm này, Đường "Nhuệ" đã đền bù vật chất theo yêu cầu của nạn nhân (đã bồi thường cho phụ xe bị đánh 95 triệu đồng).

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ" tại tòa - Ảnh chụp qua màn hình

Theo cáo trạng, ngày 30-3, anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình) nhận một gói tài liệu do anh Trần Anh Tuấn (46 tuổi) gửi từ bến xe khách TP Thái Bình để giao cho chị Trần Việt Vân (35 tuổi, trú tại TP Hà Nội).

Quá trình giao nhận tài liệu, giữa phụ xe Trịnh Ngọc Anh và chị Vân xảy ra lời qua tiếng lại. Sau khi biết chuyện, anh Trần Anh Tuấn (chồng chị Vân) lúc này đang ngồi ở nhà vợ chồng Đường "Nhuệ" đã dùng điện thoại gọi cho anh Trịnh Ngọc Anh để hỏi sự việc.

Khi đang nói chuyện thì Đường "Nhuệ" giật lấy điện thoại từ tay anh Tuấn và xưng mình là Đường "Nhuệ", nhưng anh Ngọc Anh không tin. Để "xác tín" nhân thân, Đường "Nhuệ" sau đó dùng điện thoại có số đuôi 88.888 của mình gọi lại cho phụ xe Ngọc Anh và yêu cầu anh này khi về Thái Bình phải đến nhà mình là trụ sở Công ty bất động sản Đường Dương để xin lỗi.

Chiều tối 30-3, anh Trịnh Ngọc Anh về đến Thái Bình và được ông Phạm Văn Quang (42 tuổi, người điều hành nhà xe Phúc Cường) đưa đến nhà Đường "Nhuệ" để xin lỗi.

Tại đây, phụ xe Ngọc Anh bị đưa lên tầng 2 để băng nhóm này "tẩn" hội đồng và còn bị Đường "Nhuệ" đe dọa chỉ cần một cú điện thoại là phụ xe này sẽ "biến mất" mãi mãi khỏi đất Thái Bình.

Bị vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đàn em hành hung gây thương tích, anh Trịnh Ngọc Anh sau đó đã làm đơn tố cáo công an. Ngày 7-4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Đến ngày 9-4, Đường "Nhuệ" bị khởi tố, bắt giam, dù đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp đó, các đàn em thân tín của Đường "Nhuệ" là Đào Văn Bằng và Phạm Xuân Hòa cũng lần lượt bị bắt tạm giam

Cũng theo cáo trạng, mặc dù vợ chồng Đường "Nhuệ" và đồng bọn không hề mâu thuẫn với phụ xe Trịnh Ngọc Anh, không được vợ chồng anh Trần Anh Tuấn nhờ vả giải quyết mâu thuẫn nhưng lại cố tình ép người này đến nhà để hành hung gây thương tích. Đây là hành vi coi thường pháp luật, thể hiện tính côn đồ.

Quá trình khám xét nhà của vợ chồng Đường "Nhuệ", cơ quan công an cũng đã thu được nhiều tài liệu, trong đó có 641 tập tin chứa hình ảnh thu được từ camera an ninh lắp trong nhà Đường "Nhuệ". Các tập tin này cho thấy các bị can đã hành hung anh Ngọc Anh vào khoảng 18h30 ngày 30-3.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý và Phạm Xuân Hòa đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Đường lại quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo.

