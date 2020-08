Hình ảnh đầu tiên của Đường Nhuệ trong phiên xét xử vụ đánh người tại trụ sở công an

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 09:35 AM (GMT+7)

Đúng 8h, bị cáo Đường bị áp giải xuống xe chuyên dụng và dẫn giải vào toà án trong vòng vây của nhiều cán bộ công an.

Người tham gia, theo dõi phiên toà phải khai báo y tế trước khi vào trụ sở.

Ngày 18/8, Toà án Nhân dân (TAND) TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" với bị cáo là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú TP.Thái Bình).

Ghi nhận của PV, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, rất đông người dân đã có mặt bên ngoài trụ sở TAND TP.Thái Bình để theo dõi phiên xét xử, tuy nhiên, vì dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã hạn chế người ra vào phiên toà.

Người dân tụ tập rất đông bên ngoài trụ sở toà án để theo dõi phiên xét xử.

Lực lượng công an gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an địa phương được bố trí dày đặc bên ngoài trụ sở toà án để đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong suốt quãng thời gian diễn ra phiên xét xử. Xe chở bị cáo Đường "Nhuệ" đã đến trụ sở toà án từ sớm.

Đúng 8h, bị cáo Đường bị áp giải xuống xe chuyên dụng và dẫn giải vào toà án trong vòng vây của nhiều cán bộ công an.

Lực lượng an ninh siết chặt tại vòng ngoài cũng như bên trong trụ sở toà án.

Bên trong toà án cũng bố trí lực lượng an ninh dày đặc.

Đường "Nhuệ" bị dẫn giải vào khu vực bị cáo trong vòng vây của nhiều cán bộ công an.

Theo bản cáo trạng, tháng 11/2014, giữa bà Đinh Thị Lý và bà N.T.T.G (SN 1980, trú TP.Vinh, Nghệ An) có mối quan hệ công việc.

Khi không liên hệ được với bà Lý, người phụ nữ đã gọi cho Đường "Nhuệ" nhờ tìm giúp bà Lý ở TP.Thái Bình để bà này về gặp, giải quyết vấn đề liên quan.

Khoảng 8h sáng 18/11/2014, bà G. và bà Lý gặp nhau tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình. Lúc này, Đường Nhuệ xuất hiện và xảy ra cãi vã với bà Lý. Sau đó, Đường Nhuệ đã dùng tay quàng qua cổ bà Lý.

Thấy vậy, anh Mai Thế Duy (SN 1988, con trai bà Lý) đã tiến đến can ngăn thì bị Đường đánh vào vùng mặt, kết quả giám định thương tích là 15%. Sự việc sau đó được bà G. và một số người có mặt ở phòng tiếp dân can ngăn, Đường bỏ về.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Công an phường Trần Lãm vừa kết thúc họp giao ban, sau khi biết được chuyện đánh nhau, chỉ huy công an phường đã làm việc với bà Lý, bà G. và báo cáo lãnh đạo Công an TP.Thái Bình.

Ngày 5/1/2015, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 5/7/2015, Công an TP.Thái Bình ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ đối với vụ án Đường "Nhuệ" hành hung người khác tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Tiếp đó, ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình để điều tra. Đường "Nhuệ" sau đó bị Công an TP.Thái Bình khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích và bị Viện kiểm sát Nhân dân TP.Thái Bình truy tố ra trước toà.

Nguồn: http://danviet.vn/hinh-anh-dau-tien-cua-duong-nhue-trong-phien-xet-xu-vu-danh-nguoi-tai-tru-so-c...Nguồn: http://danviet.vn/hinh-anh-dau-tien-cua-duong-nhue-trong-phien-xet-xu-vu-danh-nguoi-tai-tru-so-cong-an-5020201889362261.htm