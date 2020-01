Vợ đánh bài thua tiền, chồng dùng dao chém 4 nhát rồi uống thuốc tự tử

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 21:27 PM (GMT+7)

Nghe tin vợ đánh bài thua tiền, Đạt dùng dao chém vợ 4 nhát vào đầu rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Lê Văn Đạt tại cơ quan công an.

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Đạt (31 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 12h ngày 20/12, sau khi uống rượu, Đạt đi về nhà và xảy ra cự cãi với với vợ là chị Nguyễn Thị Kiều Trang (23 tuổi), do vợ tham gia đánh bạc và thua tiền. Trong lúc bực tức, Đạt lấy con dao chém liên tiếp 4 nhát vào đầu, làm chị Trang bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, mẹ của Đạt đã đưa chị Trang đến bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Sau khi gây án, Đạt đi mua 2 chai thuốc trừ sâu uống để tự tử nhưng được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện, sức khỏe của Đạt đã ổn định và cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý.





