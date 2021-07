Vợ con bỏ đi, gã say phóng hỏa thiêu rụi 5 căn nhà

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 14:41 PM (GMT+7)

Buồn chuyện vợ con bỏ đi, sau khi nhậu say, Tùng phóng hỏa thiêu rụi nhà mình và 4 căn nhà bên cạnh.

Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự Đặng Thanh Tùng (38 tuổi; ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan công an, Tùng khai do buồn chuyện vợ và con bỏ nhà đi nên khoảng 23 giờ ngày 1-7, sau khi nhậu say về, Tùng vào phòng ngủ lấy tấm vải nệm rồi dùng bật lửa châm đốt làm cháy căn nhà của mình đang ở.

Đối tượng Đặng Thanh Tùng

Tùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh tạm giữ sau khi gây thiệt hại tài sản cho người khác.

Phóng hỏa xong, Tùng ra trước nhà đứng nhìn ngọn lửa bùng cháy. Do đêm khuya, mọi người đã ngủ nên ngọn lửa từ nhà Tùng cháy lan qua nhà bên cạnh thì mới có người phát hiện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thạnh và Công an huyện An Minh đã nhanh chóng có mặt cùng các lực lượng khác và người dân tham gia chữa cháy.

Hiện trường vụ 5 căn nhà bị thiêu rụi

Tuy nhiên, căn nhà của Tùng bị cháy hoàn toàn, còn 4 căn nhà khác của người dân sống bên cạnh bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại tài sản trên 2 tỉ đồng. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

