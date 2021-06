Bắt nghi can đốt nhà khiến đôi vợ chồng bị bỏng ở TP Thủ Đức

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 08:20 AM (GMT+7)

Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can đốt nhà khiến 2 vợ chồng bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tối 1-6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã bắt giữ nghi can gây ra vụ đốt nhà khiến đôi vợ chồng bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nghi can bước đầu được xác định tên Trần Hiếu (SN 1991, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức)

Hiện trường vụ cháy

Như Báo Người Lao Động thông tin, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng cháy từ căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức nên hô hoán nhau dập lửa. Ngọn lửa sau đó bùng cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức cùng lực lượng PCCC TP Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hoả. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng thấy 2 vợ chồng là anh P.L (SN 1989) và chị N.T.B.L (SN 1994, cùng trú tại 84, Nguyễn Văn Thạnh) bị bỏng nặng liền chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 can nhựa vẫn còn mùi xăng nồng nặc. Trích xuất hình ảnh từ camera, công an phát hiện 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến hiện trường rồi bất ngờ khoá cửa ngoài căn nhà. Sau đó, người này tưới xăng đốt căn nhà và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

