Đối tượng đâm linh mục, đốt nhà thờ chỉ cười và hát, không khai gì

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 17:00 PM (GMT+7)

Từ khi gây án đến tối muộn ngày 22/4, đối tượng không hợp tác với cơ quan công an mà chỉ nói cười, hát, không khai được gì.

Nhà thờ Giáo xứ An Khê

Chiều 23/4, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND TX An Khê tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo gửi tỉnh Gia Lai liên quan đến đối tượng đốt nhà thờ và gây thương tích với linh mục tại Nhà thờ Giáo xứ An Khê. Đối tượng gây ra vụ án nêu trên là Trần Trọng Ca (30 tuổi, trú tại TX. An Khê, Gia Lai).

Ông Vỹ cho biết, qua kết quả kiểm tra hồ sơ của đối tượng Ca, Công an Thị xã An Khê cho biết, đối tượng này đã có tiền án tiền sự và có biểu hiện bị tâm thần trong thời gian gần đây.

Báo cáo cũng cho biết, sau khi bắt được đối tượng Ca, cán bộ điều tra đã làm kiểm tra thì đối tượng âm tính với chất ma tuý và không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Qua rà soát thông tin đối tượng và nắm tình hình hoạt động gần đây, Công an thị xã xác định: Năm 2016, đối tượng Ca bị TAND thị xã An Khê kết án 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, tháng 4/2018, Ca được đưa đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định để điều trị nội khoa chứng rối loại phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm.

Sau khi ra tù, Trần Trọng Ca về An Khê làm nghề thu mua phế liệu. Thời gian gần đây, Trần Trọng Ca có biểu hiện tái phát bệnh tâm thần phân liệt. Đối tượng chặn xe người khác giữa đường, đuổi đánh người nhà, đe dọa điều tra viên từng thụ lý án của mình...

Về động cơ, mục đích chưa làm rõ được, vì từ khi gây án đến tối muộn ngày 22/4, đối tượng không hợp tác với cơ quan công an mà chỉ nói cười, hát, không khai được gì.

Vào khoảng 11h ngày 22/4, đối tượng Ca điều khiển xe ô tô tải nhỏ vào trong sân Nhà thờ Giáo xứ An Khê (thuộc tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê), đậu xe rồi cầm theo hung khí dao, rựa chém vào 2 xe ô tô làm vỡ kính chắn gió.

Sau đó, Ca đi vòng ra phía sau Nhà thờ đến khu vực phòng ở, thấy Linh mục Trần Quang Truyền (70 tuổi) và anh Nguyễn Văn Tùng (44 tuổi, trú tại tổ 8 phường An Phú) là người bán nước bình trong Nhà thờ thì đuổi chém. Linh mục Truyền và anh Tùng bỏ chạy được khoảng 50m thì bị Ca đuổi kịp.

Ca dùng dao đâm vào bụng Linh mục Truyền và anh Tùng mỗi người một nhát làm 2 người này bị thương, ngã xuống đất. Đối tượng Ca còn dùng rựa chém ông Nguyễn Tấn Kiệt (73 tuổi, ở tổ 5 phường Tây Sơn, thị xã An Khê) là người đi mua nước của nhà thờ bị thương nhẹ.

Người trong nhà thờ phát hiện Linh mục Truyền, anh Tùng và ông Kiệt bị thương đã chạy qua Công an phường An Phú ở đối diện nhà thờ trình báo. Nhận tin, Công an phường An Phú triển khai lực lượng đến hiện trường, cùng người dân đưa người đi cấp cứu và truy tìm đối tượng.

Đối tượng Ca sau đó, điều khiển ô tô rời khỏi nhà thờ và 15 phút sau quay lại cầm theo một can xăng loại 18 lít. Cầm theo hung khí, đối tượng đe doạ người xung quanh rồi dùng xăng tưới vào cửa chính nhà thờ, châm lửa đốt rồi lên xe bỏ chạy.

Sau khi từ Nhà thờ Giáo xứ An Khê ra, Ca lái xe thẳng lên Nhà thờ Giáo xứ An Sơn tại xã Tân An, huyện ĐăkPơ. Đối tượng dùng xe tông vào cổng Nhà thờ chạy vào sân, mang xăng tưới vào cửa Nhà thờ, châm lửa đốt rồi lên xe chạy về nhà ở tổ 1, phường An Phú. Tại Nhà thờ Giáo xứ An Sơn có một số thợ hồ đang làm công trình trong Nhà thờ thấy vậy đã dập tắt lửa, nên thiệt hại không đáng kể.

Sau khi sự việc xảy ra, Chính quyền địa phương và đoàn thể đã gặp gỡ, động viên chức việc Nhà thờ để thăm hỏi, chia sẻ, động viên, đồng thời đề nghị tuyên truyền trong giáo dân không tập trung đông người tại Công an phường và Nhà thờ Giáo xứ, không đưa tin thất thiệt.

Hiện nay, Linh mục Trần Quang Truyền, anh Nguyễn Văn Tùng đã qua cơn nguy kịch, tạm ổn định sức khỏe, tư tưởng của các giáo dân trên địa bàn đã ổn định.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-lai-doi-tuong-dam-linh-muc-dot-nha-tho-chi-cuoi-va-hat-khong-kha...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-lai-doi-tuong-dam-linh-muc-dot-nha-tho-chi-cuoi-va-hat-khong-khai-gi-d503784.html