Vợ chồng doanh nhân trẻ bị tấn công bằng chất bẩn: Hé lộ manh mối bí ẩn

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 08:36 AM (GMT+7)

Nạn nhân đã trình báo đến công an một manh mối liên quan đến kẻ xấu. Sự việc đang có chiều hướng liên quan đến nợ nần, tiền bạc.

Ngày 28/11, nhà hàng của bà Đ.T.B.T (SN 1978) trú phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, lại tiếp tục bị kẻ xấu tấn công bằng chất bẩn.

Theo bà T., sau nhiều lần lén lút thực hiện hành vi xấu xa vào ban đêm, lúc 13h38 ngày 28/11, một nhóm 6 người bịt mặt chạy trên 3 xe máy đến trước cơ sở kinh doanh của bà ở đường Hùng Vương (phường Cẩm Phô) rồi bất ngờ ném sơn vào. Nhân viên quán chạy ra thì tất cả đã tháo chạy.

Kẻ "lạ" liên tục tấn công chất bẩn vào nhà bà T.

Ở diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV, trong đơn trình báo của bà T., bà đặt mối nghi ngờ đến một người đàn ông tên M. (trú tỉnh Quảng Nam) là chủ mưu tất cả mọi việc.

Ông M. có mối quan hệ nợ nần tiền bạc với người thân trong gia đình bà T., (ông M. là chủ nợ). Ông M. cũng nhiều lần đề nghị cha chồng bà T. trả nợ giúp người thân đã vay mượn của ông này. Đầu tháng 11/2019, ông M. có đến vay mượn cha chồng bà T. một khoản tiền nhưng bị từ chối.

Từ đó trở đi, gia đình bà liên tục bị kẻ xấu "khủng bố" bằng chất bẩn như trên.

Cũng theo trình báo của bà T., ngoài thông tin trên, một manh mối nữa khiến bà tin rằng ông M. là kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện, bởi qua hình ảnh camera ghi lại thì có 2 đối tượng bịt mặt tạt sơn, mắm tôm vào nhà bà vào đêm 25/11. Trong đó, một người rất có vóc dáng giống với ông M..

Nói về nghi vấn này của gia đình bà T., Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP. Hội An cho biết, lực lượng công an vẫn đang tích cực vào cuộc xác minh vụ việc.

"Chúng tôi cũng đã mời ông M., người mà gia đình bà T. tố là kẻ chủ mưu tấn công chất bẩn vào nhà hàng, nhà ở của bà này đến trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, hiện các chứng cứ đủ thuyết phục nên không thể quy tội cho ông ta", Đại tá Nghĩ nói.

Bà T. tin rằng, 1 trong 2 đối tượng này có nhân dạng giống với ông M.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, từ ngày 16 - 25/11, nhà ở và cơ sở kinh doanh nhà hàng của vợ chồng bà T. liên tục bị kẻ lạ tấn công bằng đủ thứ chất bẩn. Đó là sơn, mắm tôm, chai thủy tinh, chai nhựa...

Theo lời nữ gia chủ này, bà là người dân bản địa phương. Sau khi lập gia đình, bà cùng chồng kinh doanh du lịch, nhà hàng. Công việc của nữ doanh nhân này cũng chưa từng xích mích, mâu thuẫn hay tranh chấp gì với ai.

Tuy nhiên, việc kẻ xấu tấn công cả nhà hàng lẫn nhà ở của mình khiến bà T. tin rằng, kẻ chủ mưu phía sau nắm rõ thông tin cá nhân của mình. Bà T. cho rằng đây không phải là người xa lạ.

Ngoài ra, qua hình ảnh camera, nữ gia chủ này cũng đặt nghi vấn đến một đối tượng mà bà quen biết có liên quan đến sự việc.

