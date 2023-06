VKSND đề nghị mức án tù với Trang Nemo

Ngày 16-6, tại phiên xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên gọi khác là Trang Nemo) và 3 đồng phạm về tội "Gây rối trật tự công cộng", các bị cáo thừa nhận đã đánh bị hại Phạm Lệ Khanh.

Trước toà, Trang khai nguyên nhân mâu thuẫn do bị chị Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) lấy hình ảnh của mình để quảng cáo bán hàng sai sự thật, ảnh hưởng uy tín của bị cáo. Do đó, Trang đã hẹn Trần My đến cửa hàng của Trang để giải quyết.

Bị cáo Trang tại phiên xét xử

Trong lúc Trang và Trần My nói chuyện thì chị Khanh (đi cùng Trần My) vào cửa hàng. Trang hỏi thì chị Khanh chỉ nói là "chị em xã hội", do đó bị cáo đã giật khẩu trang của chị Khanh để xem là ai.

Sau đó, chị Khanh ra khỏi cửa hàng thì bị cáo nghe chị Khanh nói: "Mày không biết mày đụng tới ai đâu". Lúc này, bị cáo chạy theo, tiếp tục giật khẩu trang chị Khanh.

Về việc nhân viên của mình đánh chị Khanh, Trang nói do sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp can ngăn.

Tham dự phiên toà với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, chị Trần My thừa nhận đã sử dụng hình ảnh của Trang Nemo để bán bàng.

Sau đó, chị My nhận được tin nhắn của trợ lý chị Trang Nemo yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh. Chị My đã nhắn tin xin lỗi và gỡ bỏ hình ảnh nhưng Trang vẫn livestream chửi chị My, yêu cầu phải qua tận nơi xin lỗi.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trang đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên và hai cán bộ công an có mặt hôm xảy ra vụ án và triệu tập chồng của chị Phạm Lệ Khanh. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX đã không chấp nhận những đề nghị này.

Sau khi luận tội các bị cáo, VKSND quận 1 đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Xuân Hương Trang mức án từ 6 tháng đến 12 tháng tù, các đồng phạm của Trang bị đề nghị từ 6 tháng đến 18 tháng tù.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vksnd-de-nghi-muc-an-tu-voi-trang-nemo-20230616165718294.htmNguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vksnd-de-nghi-muc-an-tu-voi-trang-nemo-20230616165718294.htm