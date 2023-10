Vì sao nhiều người vẫn ham "thùng quà chứa nhiều tiền"?

Công an TP HCM khuyến cáo "bẫy tình" trên mạng Công an TP HCM nhấn mạnh các đối tượng lừa đảo hay đóng giả thành người có nhiều tiền và địa vị trong xã hội (bác sĩ, kỹ sư, thương gia, quân nhân Mỹ...), đưa các hình ảnh giới thiệu là thương gia đang sinh sống tại nước ngoài hoặc quân nhân đang chiến đấu tại Afghanistan, Syria... Sau đó, đối tượng ngỏ ý làm quen, kết bạn, hứa hẹn kết hôn trên các trang mạng xã hội; làm quen, kết bạn, hứa kết hôn và bảo lãnh đi nước ngoài, ngỏ ý gửi tặng quà... có giá trị lớn (trong đó có nhiều tiền, vàng...) để mua nhà tại Việt Nam, làm từ thiện hoặc đưa ra nhiều lý do như gia đình người thân bị nạn cần giúp đỡ, ngỏ ý vay mượn nạn nhân tiền để đầu tư kinh doanh... Tiếp đến, khi nạn nhân tin tưởng, băng nhóm tội phạm sẽ cho người đóng giả nhân viên giao nhận, hải quan, thuế vụ... thông báo thùng quà biếu bị tạm giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị nên phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng hoặc lo lót. Sau đó các đối tượng giả danh này cung cấp cho nạn nhân số tài khoản ngân hàng để nộp tiền rồi bọn chúng rút ra để chiếm đoạt. Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nên tin tưởng và liên lạc, giao tiếp với các mối làm quen, kết bạn với người nước ngoài hoặc người lạ qua mạng xã hội. Đồng thời, không trao đổi hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh nhân viên giao nhận, hải quan, thuế...; tuyệt đối không chuyển, nộp tiền cho các đối tượng trên dưới bất cứ hình thức nào (nếu đã chuyển tiền, thì báo ngân hàng phong tỏa ngay).