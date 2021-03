Vì sao công an điều tra riêng 4 đối tượng trong băng áo cam?

Công an TP.HCM đã tách vụ án hình sự ra làm một vụ án khác, khi nào bắt được những kẻ cầm đầu băng áo cam sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Trong vụ án này, Dương Đại Trí (SN 1989, tự Trí nhảm), Nguyễn Ngọc Tuyền (tự Tèo quận 6, SN 1984, quê Long An), Lê Ngọc Đăng Khoa (tự Khoa điên, SN 1994, ngụ quận 6), Phan Vinh Thuận (SN 2002) sau khi gây án đã bỏ trốn. Chính vì lý do này, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã đối với 4 bị can vừa nêu.

Ngày 11-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra các bị can nêu trên. Khi nào bắt được các đối tượng Dương Đại Trí, Lê Ngọc Đăng Khoa, Phan Vinh Thuận và Nguyễn Ngọc Tuyền sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Dương Đại Trí (thứ 3 từ trái sang)

Ngày 2-6-2020, Hồ Chí Linh (SN 1993, quê Kiên Giang) đi ngang Trường THCS Lê Tấn Bê, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM, thấy một nhóm phụ nữ đang đánh nhau nên đứng lại xem thì bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.

Nghi ngờ do nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đánh, Linh gọi điện cho Trần Hoàng Song, Vương Tấn Phát (thường gọi là Lép) cùng một số đối tượng khác tập hợp người chuẩn bị hung khí để tìm nhóm Thành đánh trả thù.

Sau đó, nhóm Linh gọi điện cho Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn B) nhờ đi gặp nhóm Thành giải quyết. Sau khi nghe lời thách thức của Tuấn B, Thành đã lên nhóm Facebook "Long Gia" nhờ Dương Đại Trí (tức Trí nhảm) huy động đồng bọn đi gặp nhóm Tuấn B.

Mai Nguyễn Xuân Thành

Nghe tin nhóm Tuấn B "có hẹn" với Xuân Thành và được Thành nhờ chi viện nên Trí "nhảm" tập hợp đàn em gồm: Nguyễn Ngọc Tuyền, Lê Ngọc Đăng Khoa, Phan Vinh Thuận cùng hàng chục đối tượng khác đến xưởng gia công vớ của Nguyễn Thị Kim Ngân (quận 6).

Một lúc sau, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Tuyền, hai đối tượng chạy xe ba gác chở hung khí cùng áo màu cam đến. Tại đây, nhóm của Dương Đại Trí được phát hung khí và áo cam mặc để phân biệt với nhóm của Tuấn B.

Phan Vinh Thuận

Dương Đại Trí dẫn đầu các đối tượng chạy qua các tuyến đường ở quận Bình Tân rồi đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A). Tại đây, nhóm của Trí tập trung gây náo loạn cả đoạn đường và Xuân Thành la lớn "Tuấn B đâu, ra đây tao lấy đầu mày".

Băng áo cam gây náo loạn thành phố

Lúc này, anh Lâm Thành Long đang ngồi trong quán lấy điện thoại ra nghe thì nhóm này tưởng anh quay phim nên Xuân Thành hô to "vô chém". Ngay lập tức, nhóm đàn em cầm hung khí lao vào quán đập phá tài sản và đâm anh Long bị thương tích 35%.

Sau khi đập quán và đâm anh Long bị thương, nhóm Xuân Thành bỏ đi và tụ tập, gom hung khí, áo cam mang đi cất giấu, giải tán.

Nhóm Tuấn B nhận được tin nhóm Xuân Thành không đến điểm hẹn mà đến phá quán nên đi tìm nhóm của Thành. Trên đường đi tìm nhóm Thành, nhóm Tuấn B bị lực lượng cảnh sát hình sự và Công an huyện Bình Chánh trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng và giải tán những tên còn lại.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-cong-an-dieu-tra-rieng-4-doi-tuong-trong-bang-ao-cam-20210304143218366.htm