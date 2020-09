Vì sao cảnh sát tìm ra kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối?

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 16:00 PM (GMT+7)

Từ phương tiện là chiếc xe Honda Dream cụt gương chiếu hậu, chỉ còn tai gương, các trinh sát Công an huyện Gia Lâm đã phải rà soát hàng nghìn phương tiện, hàng trăm đối tượng tình nghi để lật tẩy bộ mặt thật của “yêu râu xanh”.

Chiếc xe Honda Dream cụt gương chiếu hậu bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Manh mối ít ỏi từ chiếc Dream “cụt”

Ngày 8/9, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Xuân Tùng (44 tuổi, trú xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Quay trở lại diễn biến vụ án từ những ngày đầu, chiều 23/8, Công an huyện Gia Lâm nhận thông tin trình báo của gia đình cháu cháu L. (12 tuổi, trú huyện Gia Lâm) về việc bé gái này bị một đối tượng nam giới hiếp dâm trong vườn chuối tại khu vực cầu Bình Trù (xã Dương Quang, huyện Gia Lâm).

Manh mối nạn nhân cung cấp chỉ vỏn vẹn gồm đặc điểm nhận dạng của đối tượng là nam giới, khoảng 30 tuổi, cao 1m65, tóc để bình thường, mặc áo phông và quần tối màu, nói giọng miền Bắc. Chiếc xe đối tượng đi là loại xe Honda Dream.

Chưa kể, bị hại trong vụ án này là cháu L. mới chỉ 12 tuổi. Cháu L. tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi, tâm lý bất ổn sau khi trở thành nạn nhân của vụ án hiếp dâm, tạo ra nhiều khó khăn cho cơ quan công an.

Lúc này, xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Gia Lâm đã thành lập ban chuyên án gồm Thượng tá Đặng Văn Hậu (Trưởng Công an huyện Gia Lâm) – Trưởng ban chuyên án, Thượng tá Nguyễn Văn Đệ (Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm) – Phó ban chuyên án, Trung tá Nguyễn Quốc Đồng (Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm) và hơn 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát hình sự để tập trung “đánh án”.

Vườn chuối nơi xảy ra vụ việc là nơi vắng vẻ, không có nhà dân.

Theo Trung tá Đồng, thời điểm xảy ra vụ án là lúc trời sẩm tối, hiện trường là nơi vắng vẻ, không có nhà dân, không có camera an ninh, quá trình gây án của đối tượng lại rất nhanh nên việc phá án gần như bắt đầu bằng con số 0.

Qua những thông tin mà cháu L. cung cấp, ban chuyên án đã tập trung vào mục tiêu “đột phá” trong quá trình phá án đó chính là chi tiết chiếc xe Honda Dream nghi phạm sử dụng có đặc điểm cụt gương chiếu hậu, chỉ còn tai gương. Từ đây, các trinh sát Công an huyện Gia Lâm đã rà soát hàng nghìn phương tiện, hàng trăm đối tượng tình nghi để lật tẩy bộ mặt thật của “yêu râu xanh”.

“Yêu râu xanh” lộ mặt

Trung tá Đồng cho hay, trong hàng trăm đối tượng tình nghi từng bị triệu tập đến trụ sở công an làm việc, nổi bật lên trong đó chính là Lê Xuân Tùng. Đối tượng có nhiều điểm nghi vấn khi hiện đang sống một mình, đã ly hôn vợ, hai người con chung cũng đang sống cùng mẹ bên nước ngoài. Ngoài ra, Tùng không có công ăn, việc làm ổn định. Hậu ly hôn vợ, Tùng qua lại tình cảm với một người phụ nữ và bị chi phối nhiều bởi chuyện liên quan đến “giường chiếu”.

Quá trình điều tra, xác minh nghi phạm vụ án, Tùng lúc ấy đang trong diện tình nghi lại thường xuyên nhốt mình trong nhà, cửa đóng then gài, không giao tiếp với bất kỳ ai càng để lộ sự bất thường của đối tượng.

Lê Xuân Tùng tại trụ sở công an.

Kể lại quá trình đấu tranh với Lê Xuân Tùng, Trung tá Nguyễn Quốc Đồng cho biết Tùng luôn bình tĩnh khi làm việc với cơ quan công an và tự đưa ra những mốc thời gian để chứng minh mình ngoại phạm.

Ban đầu, Tùng khai nhận chiều 23/8, Tùng đi xe Honda Wave đến nhà bạn rồi để xe lại, cùng bạn điều khiển chiếc xe Honda Dream đi uống nước. Sau đó, Tùng chở bạn đến nhà người quen để ăn nhậu rồi quay trở về nhà bạn để đổi xe nên “không có khả năng gây án”.

“Thời điểm chúng tôi lấy mẫu giám định ADN của Tùng, đối tượng còn nói “Tôi sắp lên chức ông rồi, các ông còn nghi ngờ tôi”, Trung tá Đồng kể.

Khi có kết quả giám định ADN chỉ rõ Lê Xuân Tùng chính là đối tượng đã hiếp dâm cháu L, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc ban chuyên án đã lập tức đến nhà Tùng để bắt giữ đối tượng. Lúc này, Tùng còn đang ngủ. Thấy lực lượng chức năng, Tùng vẫn thản nhiên nói: “Sao anh không gọi em mở cửa?”

Tại trụ sở công an, Tùng chối toàn bộ những chứng cứ lực lượng chức năng đưa ra và nói rằng mình “không liên quan”. Các trinh sát đã đấu tranh với Tùng đến lần thứ 3 thì đối tượng mới cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận chiều 23/8, sau khi quay trở về từ bữa nhậu ở nhà người quen, thấy cháu L. và cháu M.A đi qua đoạn vườn chuối gần cầu Bình Trù nên đã nảy sinh “thú tính” và thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý Lê Xuân Tùng theo quy định của pháp luật.

