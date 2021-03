Vết xước trên tay tố kẻ hãm hại thiếu nữ

Thứ Sáu, ngày 12/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Buổi sớm ngày 29-6-2005, một số người dân đi làm đồng bất ngờ phát hiện một xác thiếu nữ bị vùi dưới ao bèo tại khu vực Đội 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nạn nhân được xác định là Bùi Thị Hiền, sinh 1986 là người địa phương. Thông tin này ngay lập tức được cấp báo tới Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng CSHS- CATP...

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường một vụ án

Vụ việc cô gái trẻ bị hãm hại nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Phòng CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt. Công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường được tiến hành thận trọng, chi tiết.

Sơ bộ xác định: Nạn nhân Bùi Thị Hiền là con lớn của ông Bùi Hữu Thảo, mở hiệu cầm đồ tại nhà. Vào tối 28-6, nhà ông Thảo chỉ có hai bố con ở nhà, trước khi ngủ, ông đã chốt cửa cẩn thận. Đến 24 giờ, ông có nghe tiếng chó sủa và xe máy nổ, sáng ra ông thấy cửa hé và không thấy con gái đâu. Qua kiểm tra nơi ở, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu bị cắt khóa, phá khóa. Tuy nhiên, chiếc xe máy BKS: 16H2 - 8625 để trong nhà đã bị mất.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể nạn nhân có nhiều viết bầm tím, xây xước. Nguyên nhân gây tử vong do bị ngạt. Đánh giá hiện trường, Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Nhằm khẩn trương tìm điểm đột phá vụ án, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng CSHS, kỹ thuật hình sự cùng Công an huyện Thuỷ Nguyên lập chuyên án, điều tra theo các hướng xác minh thân nhân và các mối quan hệ của nạn nhân, truy tìm các đối tượng có khả năng liên quan, khám nghiệm kỹ hiện trường, truy tìm vật chứng. Qua xác minh, nạn nhân Bùi Thị Hiền là thiếu nữ 19 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, rất xinh xắn, được nhiều trai làng để ý. Hiền cũng có mối quan hệ rộng, đang chuẩn bị thi đại học và có nhiều bạn ở các địa phương.

Tuy nhiên, có điều uẩn khúc là vụ án xảy ra đúng thời điểm chỉ có hai bố con ở nhà, khoá cửa chỉ người nhà có chìa, tại sao lại được mở?. Ngoài ra, vụ việc xảy ra trong đêm muộn, không có nhân chứng trực tiếp nên gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra, phá án.

Đi sâu rà soát các đối tượng, bước đầu trinh sát thấy nổi lên 4 đối tượng là Đào Tuấn P; Nguyễn Tuấn A; Nguyễn Đình Hùng, sinh 1981 và Đào Bá Đức, sinh năm 1984, cùng ở Đội 5, Tân Dương có nhiều điểm nghi vấn.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng trên, P và A khai: Đêm 28-6, hai người đi qua nhà Hiền, thấy khoá cửa, bèn trêu bằng cách đập cửa rồi nhanh chóng bỏ đi. Còn Hùng và Đức, các trinh sát phát hiện một điểm đáng ngờ trên cánh tay trái của Đức có vết xước. Đức quanh cho lý giải: “do trèo cây vặt na” nên bị xước tay?.

Một điểm đáng lưu ý là cả 2 đối tượng Hùng và Đức đều xuất hiện tại hiện trường từ sáng sớm, sau đó có những biểu hiện bất thường. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, Ban chuyên án đã có đủ tài liệu xác định Đào Bá Đức có liên quan đến vụ án.

Tập trung xác minh nhân thân, Đức đã có vợ con, thời điểm đó đang ở rể nhà ông Phạm Văn Tám (cạnh nhà nạn nhân). Cùng gây án với Đức chính là đối tượng Nguyễn Đình Hùng, ở phía sau nhà nạn nhân. Đây là 2 đối tượng tuy đã “yên bề gia thất”, nhưng rất ham “của lạ” và là kẻ máu mê cờ bạc, rượu chè. Qua xác minh, trinh sát còn nắm được, do bị thua bạc, mới đây Đức đã phải bán cả mảnh đất và ngôi nhà 20 triệu đồng để lấy tiền trả nợ.

Đến 22h ngày 1-7, Đào Bá Đức đã phải đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú và cung khai toàn bộ tội lỗi. Ngay đêm đó, CSĐT Công an huyện đã thu được chiếc xe máy. Theo lời khai của Đức: Khoảng hơn 23h đêm 28-6, Đức, Hùng sau khi đi ăn nhậu về ngồi ở ven QL10 (trước cửa nhà Bùi Thị Hiền). Nghe tiếng động bên ngoài, Hiền chạy ra hỏi: “Ai vừa đập cửa nhà em?”.

Do có mưu toan từ trước, 2 tên đã lừa phỉnh cô gái đi "phục kích" bắt kẻ vừa đập cửa trêu chọc nhà cô. Tới khu vực ao bèo gần đó, bọn chúng quây lấy cô gái định sàm sỡ thì bị Hiền phản ứng quyết liệt. Trong khi giãy giụa, nạn nhân đã xé rách áo tên Hùng và cào xước trên cánh tay trái tên Đức. Sợ nạn nhân kêu sẽ bị bại lộ, 2 tên Nguyễn Đình Hùng và Đào Bá Đức đã dùng tay thay nhau siết cổ cô gái đến bất tỉnh.

Thực hiện xong hành vi tội ác, 2 tên khiêng xác nạn nhân vứt xuống ao. Tiếp đó, Hùng quay về thay quần áo mới. Chiếc áo cũ mặc trên người, tên này vứt áo rách xuống hố vệ sinh rồi cả 2 quay lại nhà nạn nhân lấy chiếc xe máy và 1 ví tiền, cùng 2 bao thuốc lá Vinagold. Ngay đêm đó, chúng phóng thẳng ra khu vực TP Hạ Long, Quảng Ninh, gạ bán chiếc xe, nhưng không thành. Không bán được xe, Đức, Hùng quay về khu Bí Chợ (thuộc xã Phương Đông, thị xã Uông Bí) vứt xe vào bãi đất trống rồi nhảy xe khách về Tân Dương, Thủy Nguyên.

Máu lạnh hơn, sau gây án cả 2 tên Đức và Hùng còn dự đám ma đưa tiễn nạn nhân vào sáng 30-6. Sau đó, cả 2 cùng trốn khỏi nơi cư trú. Biết không thể thoát tội, Đào Bá Đức đã phải ra đầu thú.

Riêng Nguyễn Đình Hùng, khi biết mình phạm trọng tội, cơ quan chức năng đang truy lùng ráo riết khắp nơi, tên này rất xảo quyệt, tránh xa cả những nơi bà con họ hàng thân thiết để khỏi sa lưới pháp luật.

Thế nhưng, đến 16h ngày 2-8-2005, quần chúng cung cấp thông tin cho cơ quan Công an: Hùng đã cải tên thành Hường, hiện đang làm thuê bốc vác ở bến tàu Vân Đồn (Quảng Ninh). Đội CSHS- Công an huyện Thủy Nguyên với sự hỗ trợ tích cực của Công an thị trấn Cái Rồng (Quảng Ninh) đã bắt gọn tên Nguyễn Đình Hùng.

Kết cục, 2 tên Đào Bá Đức và Nguyễn Đình Hùng đã phải nhận những bản án trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

