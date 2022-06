Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke: Nhiều lắm karaoke thác loạn ở Bình Dương

Kiến nghị tạm đình chỉ hoạt động karaoke IDOL Ngày 14-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi Báo Người Lao Động khởi đăng phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke", Công an tỉnh đã có cuộc họp và đưa ra kiến nghị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 3- 6 tháng đối với quán karaoke IDOL (phường Dĩ An, TP Dĩ An), đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ liên quan. Trong khi đó, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo từ Công an TP Dĩ An về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ sở kinh doanh karaoke IDOL. "Công an TP Dĩ An đang tham mưu các bước tiếp theo để có biện pháp xử lý theo mức độ vi phạm" - ông Bảy nói.