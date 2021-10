Vây “chân rết” bắt “ông trùm” đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào Huế

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Vũ Đình Lưu tàng trữ ma túy tại khu ký túc xá Trường Đại học Tài chính- Kế toán, TP Huế.

Đối tượng Lưu (bìa trái) bị bắt cùng số ma túy tang vật.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa triệt phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Vũ Đình Lưu (SN 1989, trú xã Bình Tiến, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế) tàng trữ 3,666g ma túy Ketamine, 3 viên ma túy MDMA tại khu ký túc xá Trường Đại học Tài chính- Kế toán (tại P. Phú Thượng, TP Huế). Khám xét khẩn cấp phòng ký túc xá nơi Lưu tạm trú, lực lượng công an thu giữ thêm 200 viên ma túy loại MDMA. Theo Cơ quan CSĐT- Công an TP Huế đây là đường dây vận chuyển lượng lớn ma túy từ Quảng Trị vào địa bàn Thừa Thiên - Huế tiêu thụ.

Ngày 13-10, Công an TP Huế cho hay, qua công tác nắm tình hình địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT)- Công an TP Huế phát hiện, có một đường dây chuyên mua ma túy với số lượng lớn từ Quảng Trị đưa vào địa bàn TP Huế để tiêu thụ. Để đấu tranh, triệt xóa đường dây ma túy này, Đội CSMT đã tung lực lượng trinh sát tỏa đi khắp nơi, bám sát đối tượng tình nghi, xác minh, làm rõ các mối quan hệ, phương thức thủ đoạn và quy luật hoạt động. Qua đó, các trinh sát nắm được thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây ma túy này thường chia nhỏ số ma túy để dễ dàng bán lại cho các con buôn và số con nghiện ma túy trên địa bàn TP Huế.

Đến 1 giờ ngày 28-9-2021, tại đường Tố Hữu, phường Xuân Phú (TP Huế), lực lượng trinh sát Đội CSMT- Công an TP Huế đã bắt quả tang đối tượng Lê Đặng Quang Huy (SN 2003, trú P. Hương Sơ) và Lê Văn An (SN 2003, trú P. Thuận Lộc, TP Huế) có hành vi vận chuyển trái phép 40 viên ma túy loại MDMA có trọng lượng 17,488g. Ngay sau đó, các điều tra viên củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Bình (SN 1999, trú P. Hương An, TP Huế) về hành vi: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; đồng thời, bắt khẩn cấp đối tượng Phan Đình Công (SN 1995, trú xã Phú Thuận, H. Phú Vang, Thừa Thiên Huế) về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đấu tranh nóng với các đối tượng vừa bị bắt giữ, các điều tra viên Đội CSMT- Công an TP Huế dần phác họa được chân dung đối tượng cầm đầu đường dây đưa ma túy từ Quảng Trị vào địa bàn TP Huế tiêu thụ. Đặc biệt, chiều 30-9-2021, các trinh sát Đội CSMT- Công an TP Huế nhận được nguồn tin đối tượng cầm đầu đã lộ diện, đang mang ma túy đi giao dịch nên Đội CSMT- Công an TP Huế quyết định phá án.

Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng Đội CSMT- Công an TP Huế hóa trang tiếp cận khu vực tầng 1 tòa nhà C, khu KTX Trường đại học Tài chính Kế toán (số 290- Phạm Văn Đồng, P. Phú Thượng, TP Huế). Tại đây, lễ tân KTX vẫn làm việc và người thuê phòng ra, vào như thường lệ, chỉ khác là lượng khách đến thuê phòng đông hơn hẳn. Khi đèn tín hiệu thang máy báo đang di chuyển từ tầng 6 xuống tầng 1. Ngay sau khi cánh cửa cầu thang máy tầng 1 tòa nhà C mở ra, một vị khách bất ngờ “chụp” ngay một đối tượng trong thang máy, đó là Nguyễn Vũ Đình Lưu.

Chân dung “ông trùm” trẻ Nguyễn Vũ Đình Lưu.

Với bản năng của một đối tượng mua bán ma túy chuyên nghiệp, Lưu nhận ra ngay lực lượng công an nên chống trả quyết liệt để tẩu thoát và phi tang ma túy nhưng không thể. Tang vật thu giữ là 1 gói ni-lông bên trong chứa 3,666gam ma túy loại Ketamine, 3 viên nén màu xanh ma túy loại MDMA có trọng lượng 1,2974 gam. Khám xét khẩn cấp phòng 644 của KTX mà đối tượng đang tạm trú, lực lượng Công an TP Huế thu giữ thêm 200 viên ma túy loại MDMA.

Bước đầu Lưu khai nhận, đối tượng thường xuyên thuê ô-tô tự lái từ Huế ra Đông Hà mua ma túy về Huế chia nhỏ ra để bán. Mới đây nhất, Lưu ra Đông Hà mua 200 viên ma túy với số tiền 42 triệu đồng mang về Huế cất giấu tại phòng 644 KTX thì bị cơ quan Công an TP Huế bắt giữ. Cũng theo lời khai của đối tượng, để qua mắt lực lượng Công an, mỗi khi bán ma túy, Lưu thường đi taxi và đón người mua ma túy tại điểm hẹn. Sau khi bí mật mua bán ma túy trên xe taxi, Lưu cho xe taxi trả đối tượng về lại điểm hẹn.

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

