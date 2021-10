Nhóm thanh niên mở “đại tiệc ma túy” trong khách sạn cao cấp

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 15:00 PM (GMT+7)

Các đối tượng tham gia “đại tiệc ma tuý” phần lớn là chủ gara ô tô, chủ nhà hàng, nhân viên… Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã tìm đến các khách sạn cao cấp; những nơi kín đáo, an toàn và tổ chức sử dụng về ban đêm.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai (Lào Cai) đã tạm giữ 5 đối tượng. Trong đó, 3 đối tượng gồm Phạm Xuân Nghiêm (SN 1989, ở tại tổ 12, phường Bình Minh); Đào Ngọc Tuân (SN 1987, ở tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Lào Cai) và Tạ Hữu Chí Thanh (SN 1989, nơi cư trú: Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma tuý

Hai đối tượng gồm Hoàng Văn Nghĩa (SN 1990, ở tại xã Đồng Tuyển); Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1994, cư trú tổ 34, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý có thông tin về một số đối tượng thường tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phần vì dân “bay lắc” sợ bị “gãy cánh” tức là đang phê thuốc mà có người lạ xuất hiện hoặc bị Công an phát hiện và bắt giữ nên “dân bay” thường tìm những nơi kín đáo, an toàn, tổ chức sử dụng về ban đêm để trốn tránh sự phát hiện của Công an.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý

Nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, vào hồi 1h 50 phút, ngày 5/10, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Công an thành phố Lào Cai, các cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, bất ngờ đột kích phòng 9508, khách sạn Royal, tổ 7, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Tại đây, Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang 7 thanh niên nam, nữ đang tụ tập “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng, gồm: Phạm Xuân Nghiêm; Đào Ngọc Tuân, Hoàng Văn Nghĩa; Tạ Hữu Chí Thanh, Nguyễn Ngọc Thắng; Nguyễn Kim Liên và Hoàng Thúy Lâm.

Vào thời điểm kiểm tra, Cơ quan Công an thu giữ 1,18 gam ketamine cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy như đĩa sứ, thẻ nhựa, một tờ tiền polyme được cuộn thành ống hút cùng bộ loa, máy chiếu, đèn nháy,…

Đến 8h50 phút, ngày 5/10, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Kim Tân bất ngờ kiểm tra phòng 606, khách sạn Liberty thuộc tổ 36, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Khi tổ công tác vào đến nơi trong phòng chát chúa tiếng nhạc, dưới ánh đèn mở ảo, 6 nam nữ thanh niên đang quay cuồng “bay lắc”. Khi bị kiểm tra một số đối tượng còn đang có biểu hiện “phê đồ”. Test nhanh các đối tượng này đều dương tính với chất ma túy,gồm: Kiều Quang Huy (SN 1992, nơi cư trú huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Bùi Tiến Quyết (SN 1992,nơi cư trú Đông An, Văn Yên, Yên Bái); Trần Khánh Duy (SN 1994, nơi cư trú phường Kim Tân, thành phố Lào Cai); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 2001, nơi cư trú phường Thống Nhất, Lào Cai); Lý Thị Phương Thúy (SN 1996, nơi cư trú xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, Lào Cai); Lò Thị Hồng Yến(SN 2006, nơi cư trú: Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Tại hiện trường, Công an thu giữ 0,37 gam ma túy ketamine cùng nhiều đồ vật để phục vụ cho việc bay lắc.

