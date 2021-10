Điểm mặt những hotgirl buôn ma túy phải nhận kết đắng

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Nhận thấy lợi nhuận “khủng” từ việc buôn bán ma túy, nhiều cô gái xinh đẹp, tuổi đời còn trẻ sẵn sàng bất chấp sa vào con đường tội lỗi, để rồi cuối cùng phải nhận bản án thích đáng.

Ngày 26/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Thị Kiều Trang (22 tuổi, ở Quảng Trị) mức án chung thân với tội danh "buôn bán trái phép chất ma túy. Trang vốn là nhân viên phục vụ karaoke ở Quảng Trị. Sau khi chồng Trang bị bắt về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy", hotgirl này đã vào Đà Nẵng, lấy vỏ bọc là nhân viên spa để liên hệ các mối lấy ma túy về Đà Nẵng để tiêu thụ. Trong đó, được biết hotgirl này giao nhiệm vụ vận chuyển ma túy cho khách khi có nhu cầu.

Ngoài cuộc sống sang chảnh mà người này khoe trên mạng ra thì hotgirl này còn khiến nhiều người mến mộ vì sự thân thiện. Đó là những hình ảnh cô nàng đi chùa, đi từ thiện... Được trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp, cô nàng thường ăn mặc sexy, luôn đeo nhiều trang sức, dùng đồ hàng hiệu và thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang chảnh, quán karaoke, bar, vũ trường… tại Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận vì quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh nên chủ động liên hệ đặt mua ma túy về Đà Nẵng bán với số lượng lớn.

Ngày 25/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, TP Đông Hà, Quảng Trị) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Minh Hằng được biết đến là một "hot girl" trường Cao đẳng Du lịch Huế có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang sành điệu.

Thủ đoạn hoạt động của Hằng rất tinh vi, xảo quyệt khi đặt mua ma túy từ TP.HCM, Quảng Trị rồi chuyển về Huế bằng cách thuê người hoặc bỏ ma túy vào các gói hàng. Hằng không trực tiếp nhận hàng, nhận tiền mà thông qua hệ thống chân rết và thuê lái xe ôm, taxi để giao dịch, thanh toán khi mua bán ma túy..

Ngày 28-7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan này đang tạm giữ Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, Bích Ngọc là một hot TikToker trên mạng xã hội TikTok với tài khoản Bichngoc_1999 có gần 40.000 người theo dõi. Mỗi video của Bích Ngọc thường xuyên có hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ

Cô gái 22 tuổi thu hút nhiều chú ý bởi những bức ảnh xinh đẹp, thân hình bốc lửa và cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu chất đầy.

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn, lại đảm đương là bà chủ quán bán bún nổi tiếng, đối tượng Trần Thị Diệu Huyền (SN 2000, được mệnh danh là hot girl “bún bò Huế”) kiêm luôn việc bán ma túy ngay tại quán ăn.

Theo đó, vào trưa 20/4, tổ công tác công an thành phố Lạng Sơn phát hiện và bắt quả tang Trần Thị Diệu Huyền đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên đường Ngô Quyền (phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Tang vật thu giữ là 10 viên nén hình đa giác màu vàng, 3 túi nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng được đối tượng khai là ma túy kẹo và Ketamin, hơn 16 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp quán “Bánh canh cá lóc & Bún bò giò Huế” có địa chỉ tại số 341, đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn). Tại đây, công an thu thêm 38 viên nén ma túy kẹo và nhiều túi nilon chứa ma túy Ketamine, 1 cân tiểu ly điện tử cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thường hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội.

Trà My vốn là một cô gái với nhan sắc khá xinh đẹp, từ một cô sinh viên tỉnh lẻ, My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng, SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - ông trùm ma túy. My cũng theo người tình vào con đường "buôn bán cái chết trắng".

Nguồn: https://anninhthudo.vn/diem-mat-nhung-hotgirl-buon-ma-tuy-phai-nhan-ket-dang-post482573.antdNguồn: https://anninhthudo.vn/diem-mat-nhung-hotgirl-buon-ma-tuy-phai-nhan-ket-dang-post482573.antd