Vào nhà nghỉ với tình nhân, nhiều phụ nữ bị tống tiền

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 09:49 AM (GMT+7)

Các đối tượng phạm tội đã lắp thiết bị quay lén tại phòng các nhà nghỉ, khách sạn để ghi lại hình ảnh các đôi nam nữ ân ái. Sau đó, chúng dùng những hình ảnh, clip nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản của các nữ nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm Cưỡng đoạt tài sản, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Danh Giang (SN 1983) trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội và Nguyễn Trọng Toại (SN 1997) trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức để điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nắm được điểm yếu của một số phụ nữ có quan hệ "ngoài luồng" hay vào nhà nghỉ, các đối tượng phạm tội đã lắp thiết bị quay lén tại phòng các nhà nghỉ, khách sạn để ghi lại hình ảnh các đôi nam nữ ân ái. Sau đó, chúng dùng những hình ảnh, clip nhạy cảm chụp và quay được để cưỡng đoạt tài sản của các nữ nạn nhân.

Bị tống tiền vì trót vào nhà nghỉ với "bồ"

Tháng 7-2020, Chu Danh Giang đã rủ Nguyễn Trọng Toại lắp thiết bị quay lén tại phòng các nhà nghỉ, khách sạn để ghi lại hình ảnh các đôi nam nữ quan hệ tình dục với nhau. Sau đó dùng hình ảnh, clip nhạy cảm chụp và quay được để cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Giang vờ làm khách thuê phòng số 2, số 3, số 4 nhà nghỉ N.A. (địa chỉ tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) rồi lắp 3 thiết bị ghi hình ảnh vào chỗ kín trong phòng. Trong khi Giang lắp đặt thiết bị, Toại có nhiệm vụ ở ngoài nhà nghỉ sử dụng ứng dụng “Look cam” truy cập để kiểm tra thiết bị ghi, gửi hình ảnh trực tuyến đến điện thoại của Toại.

Các clip có được, Giang tải về và lưu trong điện thoại của mình. Để dễ bề hoạt động, hai đối tượng thuê 2 phòng trọ tại khu vực tổ 1 phường Phú La, quận Hà Đông để cất giữ các thiết bị in ảnh, camera.

Ngày 19-11, Giang và Toại ghi được hình ảnh một phụ nữ quan hệ tình dục với một người đàn ông tại phòng số 4, nhà nghỉ N. A. Sau khi chị này rời khỏi nhà nghỉ, nhóm này đi theo để biết nơi ở của nạn nhân. Ngày hôm sau, 2 kẻ này in các hình ảnh trong clip quay được và đóng vào phong bì kín, phía ngoài ghi "034268... gọi điện vào số này nếu không muốn người thân biết chuyện" rồi gửi đến nhà nạn nhân.

Khi kiểm tra phong bì thấy hình ảnh nhạy cảm của mình, nạn nhân đã gọi điện theo số điện thoại do Giang cung cấp thì bị Giang ra giá 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán clip trên mạng xã hội và gửi đến cho người thân của chị này.

Hai đối tượng Giang và Toại.

Sau nhiều lần yêu cầu chuyển tiền nhưng nạn nhân không đáp ứng được, ngày 10-12, Giang giảm giá, yêu cầu đưa 50 triệu đồng. Thậm chí, Giang còn giảm giá xuống cho nạn nhân 20 triệu đồng nếu chị này đồng ý cho Giang… ngủ cùng một đêm.

Cuối cùng, nạn nhân buộc phải gặp Giang để giải quyết mọi việc, khi nạn nhân đang xin lại clip, thương lượng với Giang chỉ nộp 5 triệu đồng và được nhận lại 2 thẻ nhớ thì Công an đã ập vào, bắt quả tang hành vi phạm pháp của Giang.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã cưỡng đoạt được số tiền trên 180 triệu đồng của nhiều người. Tiến hành khám xét, Công an đã thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 1 máy in ảnh, 300 trang phôi ảnh, 4 camera chuyên dụng kích thước nhỏ, kết nối wifi dùng để quay trộm cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Kiểm tra điện thoại, thiết bị lưu trữ phát hiện 52 clip sex, hình ảnh nhạy cảm trong phòng nhà nghỉ của nhiều nạn nhân.

Giữa tháng 3-2020, Công an quận Cầu Giấy cũng đã triệt phá một ổ nhóm đối tượng chuyên quay lén cảnh ân ái của các cặp đôi trong nhà nghỉ, khách sạn cao cấp để tống tiền. Ổ nhóm này gồm 3 đối tượng Trịnh Công Linh (34 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (27 tuổi; trú tại Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái) và Nguyễn Chí Công (43 tuổi; trú tại Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa). Các đối tượng đã bàn bạc lắp camera giấu kín tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội để quay lén các cặp đôi.

Khi nắm được thông tin, lai lịch của những người này, các đối tượng gửi những hình ảnh, video quan hệ tình dục và yêu cầu họ phải đổi lấy sự bình yên với cái “giá” là 30 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Trịnh Công Linh là người đặt mua camera, sau đó cùng với Đoàn Duy Hướng đi mua các công cụ phục vụ lắp đặt.

Linh cùng với Hướng đi vào các nhà nghỉ, khách sạn chọn các phòng có lắp quạt, tivi chiếu thẳng vào giường để lắp camera giấu kín quay lại hình ảnh quan hệ của các cặp đôi. Sau khi thu được thành quả, các đối tượng sẽ quay lại thuê lại phòng để thu dữ liệu, dữ liệu từ thẻ nhớ sang máy tính của Hướng và máy tính xách tay của Linh để lưu giữ. Ngoài ra, khi các thẻ nhớ đầy, việc lắp đặt có vấn đề, cảnh quay không rõ nét... thì các đối tượng cũng sẽ quay lại để tiến hành khắc phục lại.

Lấy được số điện thoại, thông tin của cá nhân của bị hại, chúng sẽ thực hiện hành vi tống tiền. Ban đầu Linh giới thiệu cho bị hại là người quen và bảo bị hại kết bạn Zalo. Khi kết bạn Zalo xong, Linh nói mình là thám tử tư, có hợp đồng thuê Linh theo dõi vợ hoặc chồng của bị hại, giờ Linh không muốn gửi video quan hệ bất chính của vợ hoặc chồng bị hại vì sợ gia đình tan vỡ. Nếu không muốn sự việc đổ vỡ thì phải đưa tiền cho nhóm đối tượng gọi là tiền "đền bù hợp đồng".

Cùng với đó Linh gửi những hình ảnh đi vào nhà nghỉ, khách sạn cho bị hại biết. Khi nạn nhân đồng ý, Linh gửi USB chứa bên trong chứa những hình ảnh “mây mưa” của nạn nhân. Các đối tượng khai nhận đã quay lén được 10 cặp đôi và nhắn tin đe dọa, cưỡng đoạt tiền của 4 người.

Thiết bị ghi hình các đối tượng dùng quay lén trong nhà nghỉ.

Những kẻ chuyên kiếm tiền bằng trò bẩn

Đây là một thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản mới, tinh vi, phức tạp và có thể gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nếu như trước đây, các đối tượng phạm tội thường nắm bắt tâm lý quan hệ ngoài luồng của những người phụ nữ có gia đình hay sợ sệt, sợ vỡ lở, chỉ cần doạ dẫm tung ảnh nóng, clip nóng là có thể tống tiền được, thì nay chúng hoạt động tinh vi và cao tay hơn khi lén lắp đặt các thiết bị quay cảnh ân ái của các cặp đôi trong nhà nghỉ để có bằng chứng xác thực hơn, nhằm thực hiện hành vi xấu xa, đê tiện của mình.

Cách đây không lâu, cũng trên địa bàn quận Hà Đông, xảy ra nhiều vụ tương tự do cùng một đối tượng gây ra. Phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội khi ấy được đánh giá là rất mới, nhắm vào nạn nhân là những phụ nữ hẹn hò bạn trai trong khách sạn mà phần nhiều trong số ấy là quan hệ ngoài luồng.

Kẻ này chuyên đến trước các nhà nghỉ, khách sạn vào buổi trưa để rình mò những phụ nữ đi vào đó một mình đợi bạn trai. Không cần nghiệp vụ cũng có thể phát hiện ra những người phụ nữ "có tật" này, họ thường vào trước hoặc vào sau bạn trai và khi ra về cũng thế, thường bịt kín mặt và dáng vẻ rất vội vã.

Đối tượng liền bám theo đến tận nhà hoặc nơi làm việc của người phụ nữ, ghi lại số xe hoặc khéo léo xin số điện thoại từ hàng xóm, đồng nghiệp của các nạn nhân. Sau đó hắn gọi điện tống tiền, người 5 triệu, người 10 triệu, tuỳ hoàn cảnh kinh tế.

Cũng có trường hợp ngay khi theo về tới nhà, hắn ghé tai nạn nhân nói nhỏ, rằng đã ghi lại toàn bộ hành trình vào khách sạn của nạn nhân bằng hình ảnh, không muốn to chuyện thì phải đưa tiền cho hắn. Những người phụ nữ có gia đình thường hay sợ lộ chuyện quan hệ ngoài luồng của mình nên bấm bụng đưa tiền cho đối tượng. Số tiền hắn đòi không quá lớn nên hầu hết các nạn nhân đều ngoan ngoãn đưa tiền, mà không ai dám tố cáo tới cơ quan Công an.

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, một lần hắn tống tiền vào đúng một phụ nữ đã ly hôn, tất nhiên là người này chẳng sợ gì nên đã tố cáo tới cơ quan Công an và Công an quận Hà Đông đã tóm gọn hắn.

Thật không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, số nạn nhân của hắn lên tới hàng chục người. Có nạn nhân khi đọc bài viết trên báo mới tới cơ quan Công an cung cấp thêm thông tin chứ trước đó ai cũng e ngại bởi tâm lý "lạy ông tôi ở bụi này".

Một ổ nhóm chuyên quay lén clip nóng để tống tiền.

Qua các vụ án này là bài học cảnh tỉnh tới những người phụ nữ đang có cuộc sống tương tự như các nạn nhân trong bài viết. Rất may là Công an đã sớm phát hiện, bắt giữ các đối tượng, nếu không hậu quả gây ra rất nguy hại cho xã hội, không chỉ cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân mà những hình ảnh, clip lấy được rất có thể bị lộ, lọt trên các trang web đen, ảnh hưởng đến đời sống tâm lý, sức khỏe, hạnh phúc gia đình của các nạn nhân. Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do cá nhân và quyền bảo vệ tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các đối tượng phạm tội thường có chung một phương thức, thủ đoạn là mua camera rồi giả làm khách đi vào các nhà nghỉ, khách sạn, đặt camera giấu kín dưới quạt hay ti vi chiếu thẳng vào giường nhằm thu hình ảnh nhạy cảm của các cặp đôi vào thuê phòng để thực hiện hành vi tống tiền. Video, hình ảnh của khách thuê phòng được lưu giữ trong thẻ nhớ và kết nối trực tiếp đến điện thoại của đối tượng.

Sau đó, đối tượng tìm mọi cách gửi hình ảnh cùng video quan hệ tình dục cho bị hại để đe dọa tâm lý, yêu cầu bị hại chuyển tiền dưới nhiều hình thức, mà phổ biến nhất là chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng để tránh bị phát hiện.

Vì kiếm tiền quá dễ dàng mà các đối tượng này mờ mắt và tiếp tục phạm tội. Thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp khi không còn tiền để đáp ứng hay không thể chịu áp lực tinh thần được nữa, nạn nhân mới tới cơ quan Công an trình báo.

