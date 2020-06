Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn đại ca “số má” đất Cảng

Sau khi nổ súng bắn ông Lợi, Long đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, thay biển số cho chiếc ô tô rồi tẩu thoát về Hà Nội.

Vũ Quốc Long tại trụ sở công an.

Vây bắt nghi phạm nổ súng ở quán trà

Liên quan đến vụ đại ca “số má” đất Cảng bị bắn, ngày 23/6, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ việc và bắt giữ Vũ Quốc Long (SN 1969, hộ khẩu tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng), nghi phạm gây án.

Nạn nhân trong vụ án là Tô Thắng Lợi (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Theo hồ sơ, ông Lợi hay còn gọi là Lợi “Nam” là một đối tượng “số má” với 1 tiền án về tội Đe dọa giết người, nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội phức tạp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn vì bản thân Tô Thắng Lợi sau khi bị bắn có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra, không cung cấp các mâu thuẫn, các mối quan hệ xã hội.

Theo đó, khoảng 8h sáng 14/6, Tô Thắng Lợi đang ngồi uống nước với một phụ nữ tại dãy bàn trên vỉa hè giáp cửa số nhà 17 đường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thì bị đối tượng đi xe ô tô màu bạc, đỗ cạnh vỉa hè, mở kính phụ phía sau dùng súng bắn một phát vào mặt.

Bị bắn, Lợi gục xuống và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, sau đó chuyển lên Bệnh viện Quân đội 108 tại Hà Nội. Về phần đối tượng gây án đã điều khiển xe bỏ chạy về hướng nhà hát lớn thành phố.

Hàng trăm trinh sát thuộc Công an TP.Hải Phòng và Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tỏa ra làm nhiều mũi, thu thập thông tin, rà soát các mối quan hệ của bị hại và xác định Vũ Quốc Long chính là đối tượng gây án. Tuy nhiên, khi các trinh sát tìm đến nơi ở của Long thì được biết Long đã không ở tại đây.

Đến 7h sáng 21/6, xác định Long đang ở nhà trọ trên đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, các trinh sát đã lên đường và bắt giữ Long khi đối tượng đang có mặt ở địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Thủ đoạn gây án tinh vi của “sát thủ”

Khẩu súng được lắp giảm thanh mà Long dùng để trả thù Lợi.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ Tô Thắng Lợi cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên khoảng cuối năm 2019, Vũ Quốc Long mua một khấu súng bắn đạn hơi kích thước khoảng 121cm gồm cả ống giảm thanh và lắp ống ngắm, trên mạng xã hội với giá 25 triệu đồng. Sau đó, Long đem súng về nhà trọ tại số 29/2/2 đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đế cất giấu và tập ngắm bắn.

Khoảng tháng 4/2020, Vũ Quốc Long ra đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, mua chiếc biển số giả số 15A - 409.23 đem về nhà cất giấu, chờ thời cơ thích hợp, ra tay “giải quyết” Tô Thắng Lợi.

Sau khi dành thời gian “theo” Lợi, nắm được thói quen sinh hoạt của “con mồi”, thấy Tô Thắng Lợi thường ngồi uống nước tại trước cửa số nhà 17 Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng. Thấy đây là điểm đông người tập trung, phương tiện dễ dàng qua lại, Long quyết định ra tay hành sự.

Ngày 13/6, Long thuê xe ô tô taxi Huyndai i10 màu bạc (được tháo mào và đồng hồ tính cước) biển kiểm soát (BKS) 30E - 331.25 tại TP.Hà Nội rồi đem súng, BKS 15A - 409.23 để lên xe và chạy về Hải Phòng. Khoảng 20h cùng ngày, Long vào ngõ 202 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng dùng cờ lê tháo BKS 30E - 331.25 và lắp BKS 15A - 409.23 vào xe ô tô rồi lên xe ngủ.

Khoảng 7h30 ngày 14/6, Long điều khiển xe đến số 17 Phan Bội Châu, phát hiện Tô Thắng Lợi nên quay xe và dừng lại trước cửa số nhà 13 (cách chỗ Lợi ngồi khoảng 10m). Long hạ ghế phụ lái hết về phía sau, trèo ra ghế sau lấy túi đựng súng, lấy súng lắp đạn và nòng giảm thanh. Tiếp đó, Long lấy tấm che nắng màu bạc giắt lên kính chắn gió để cho mọi người không nhìn thấy, hạ 3/4 kính phía sau bên phụ lái. Long ngồi quỳ tại ghế phụ lái, đưa nòng súng tỳ lên cửa kính, hướng về Tô Thắng Lợi ngắm và bắn một phát trúng vào mặt nạn nhân.

Gây án xong, Long vất súng ở phía ghế sau, kéo ghế về vị trí ban đầu, dỡ tấm chống nắng xuống rồi sang ghế lái điều khiển xe bỏ chạy về hướng nhà hát lớn thành phố và đi về vào cuối ngõ 202 Phương Lưu.

Tại đây, Long dùng cờ lê thay lại BKS, sau đó mang cất giấu súng, BKS giả tại nhà trọ ở Phương Lưu, Đông Hải 1, quận Hải An và đi về Hà Nội theo hướng ra đường Trần Hưng Đạo, lên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội tại nút giao Đình Vũ để tẩu thoát về TP.Hà Nội.

Từ lời khai của Vũ Quốc Long, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng dài 121cm bao gồm cả ống giảm thanh và ống ngắm; 210 viên đạn bằng kim loại hình nấm, 5 viên đạn kim loại màu; 2 BKS xe ô tô đều có số 15A-409.23; 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10, màu bạc, BKS 30E-33125.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

