Tuyên án vụ nổ súng giết người như phim hành động ở Mỹ Tho

Thứ Hai, ngày 25/04/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chiều 25-4, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án vụ án nổ súng làm 1 người chết, 1 người bị thương ở TP Mỹ Tho.

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 25-4

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Nhựt (SN 1991) bị phạt tù chung thân về tội giết người và 7 năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; Phạm Trần Trung Kiên (SN 1997) tù chung thân về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; Phan Trang Chủ (SN 2002) và Trần Minh An (SN 2001) cùng bị phạt 18 năm tù về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; Nguyễn Văn An (SN 1997) bị phạt 16 năm tù về tội giết người.

14 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1,5 năm tù đến 9 năm tù về các tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, che giấu, không tố giác tội phạm và trộm cắp tài sản….

Như đã thông tin, Kiên có bạn gái làm tiếp viên ở quán karaoke X.O (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho). Bạn gái của Kiên xảy ra mâu thuẫn với nữ đồng nghiệp làm chung. Kiên và Nhựt có ý định gặp mặt nữ tiếp viên này để hòa giải.

Sau khi biết nữ tiếp viên có bạn trai liên quan đến nhóm giang hồ ở phường 7, TP Mỹ Tho, Kiên và Nhựt đến nhà Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (SN 1990; ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) để hỏi mượn súng.

Khuya 9-12-2020, Kiên, Nhựt và Chủ đến nhà Đăng hỏi mượn 5 khẩu súng, trong đó 3 khẩu có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Cả nhóm mang súng về nhà trọ ở xã Đạo Thạnh để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái Kiên.

Nhựt lại xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Minh Tân (SN 2002; ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) trong việc nhóm của Nhựt dựng xe máy chắn lối đi công cộng. Hai bên hẹn gặp mặt tại nhà của Đăng để giải quyết.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10-12-2020, Tân cùng với Nguyễn Ngọc Long (SN 2001; ngụ TP Mỹ Tho) và 6 người khác cùng đến nhà Đăng để gặp Nhựt. Khi đó, Nguyễn Văn An phát hiện nhóm của Tân đến nên đã nổ 2 phát súng và hô to "tụi nó tới". Kiên, Nhựt, Đăng và An cầm súng, bắn về phía đối phương

Nhóm của Tân cũng dùng súng, dao chống trả làm Long bị trúng đạn. Trong lúc nổ súng, Kiên đứng phía sau đã bắn trúng vào đầu Đăng. Hai nhóm ngừng bắn, đưa Long và Đăng đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, Đăng tử vong, Long thương tích 35%.

