Tuyên án nhóm "cát tặc" đánh chìm ghe khiến phó công an xã tử vong

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo

Chiều 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (SN 1983, ngụ tại xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên) cùng đồng phạm về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 00h ngày 10/8/2020, Nguyễn Tấn Phát cùng đồng bọn gồm: Đinh Hoàng Anh Tuấn, Hồ Thành Danh sử dụng ghe bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên.

Phát hiện nhóm đối tượng hút cát trái phép, tổ tuần tra của Công an xã Thạnh Hội do thiếu tá Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã làm Tổ trưởng đã áp sát kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Phát và đồng bọn đã làm chìm ghe nhằm không để lực lượng chức năng kiểm tra, rồi bơi lên bờ bỏ trốn.

Lúc này, phương tiện của tổ tuần tra khi áp sát đã bị dòng nước xoáy từ ghe cát đang chìm cuốn theo.

Sự việc xảy ra quá nhanh nên thiếu tá Lê Thanh Hải không kịp thoát hiểm và đã hy sinh. Các thành viên khác của tổ tuần tra may mắn thoát nạn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Phát 14 năm tù, bị cáo Đinh Hoàng Anh Tuấn 11 năm tù, bị cáo Hồ Thành Danh bị xử phạt 8 năm tù cùng về tội Giết người.

