Ai đã nổ súng khi thấy dân ngăn tàu khai thác cát trên biển Hải Phòng?

Ngày 16/12, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng và UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ và tích cực xử lý những nội dung liên quan đến vụ nổ súng trên vùng biển huyện Kiến Thuỵ.

Khẩu súng liên quan liên quan đến vụ nổ súng trên vùng biển huyện Kiến Thuỵ

Trước đó, khoảng 7h ngày 14/12, tại khu vực biển huyện Kiến Thuỵ, ông Bùi Văn T. (SN 1971, hiện ở xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy) cùng một số người dân nuôi ngao đang ở trên phương tiện thủy (ký hiệu nhận biết KT 17 của ông T.) thì phát hiện phương tiện thủy số đăng ký HP 4159 đang khai thác cát trong phạm vi bãi thả ngao của ông T.

Ngay sau đó, ông T. cùng một số người dân lại gần phương tiện HP 4159 để xua đuổi thì xuất hiện 1 đối tượng ở trên phương tiện HP 4159 mặc áo khoác màu đen, tay cầm súng và bắn.

Sự việc xảy ra không có ai bị thương tích gì. Sau đó, ông T. đã khẩn trương đến Đồn Biên phòng Đoàn Xá trình báo sự việc.

Chòi canh và phao tiêu đã được thả để xác định ranh giới giữa khu vực nuôi ngao và khai thác cát trước khi vụ việc xảy ra

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng UBND huyện Kiến Thụy đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Đoàn Xá phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lực lượng ra ngay hiện trường kiểm tra phương tiện HP 4159.

Kết quả kiểm tra, phương tiện Hoàng Phương – 89, số đăng ký HP 4159, trọng tải 1.218,01 tấn; lắp máy 380cv; chủ phương tiện là Công ty CP Thương mại vận tải Hoàng Phương, địa chỉ số 19 Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Trên phượng tiện có 5 thuyền viên và 5 bảo vệ của mỏ cát Đông Kinh, thuộc khu vực cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng do ông Hoàng Văn N. (SN 1983, địa chỉ: xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) là Thuyền trưởng đang tiến hành khai thác cát trong mỏ cát của Công ty CP đầu tư TM&DV Đông Kinh đã được thành phố cấp phép.

Toàn bộ giấy tờ liên quan đến phương tiện, hàng hóa và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên đều đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng xác định, người nổ súng là Đặng Hữu C. (SN 1983; địa chỉ: số 7C/l 04 Trại Chuối, quận Hồng Bàng) là bảo vệ được Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Nam Phát giao nhiệm vụ bảo vệ mỏ cát và tàu HP 4159.

Ông C. có mang theo 1 khẩu súng mang nhãn hiệu RG88; số hiệu: RCG19091350 (giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ số 312300100/GP do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng cấp ngày 10/03/2020) với 5 viên đạn và 1 vỏ đạn đang nằm trong nòng súng.

Theo ông C. trình bày, trong quá trình đang khai thác cát tại mỏ cát của Công ty CP Đầu tư TM&DV Đông Kinh bị một số người dân đi trên phương tiện khai thác ngao lên tàu HP 4159 ngăn cản, không cho khai thác cát nên ông C. đã bắn một phát chỉ thiên để cảnh cáo. Sau đó số người dân đi trên phương tiện đã dời đi.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và UBND huyện Kiến Thụy đang tiếp tục chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên biển và trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

