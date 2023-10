Tuyên án người bị đánh nứt sọ não giữa phố nhưng vẫn thành… bị cáo

Clip quay lại cảnh 3 bị cáo bị đánh gục giữa phố.

Chiều 31-10, TAND TP Long Khánh (Đồng Nai) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Duy Trường, Bùi Dưỡng, Phạm Minh Thắng (đều ngụ huyện Xuân Lộc) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, chiều 30-4-2022, Trường, Dưỡng, Thắng cùng bạn tên Đại đi trên một xe ô tô từ bãi đậu xe một quán karaoke ở TP Long Khánh ra về thì bị vướng xe ôtô của Trần Anh Trung (ngụ TP Long Khánh) đang đậu phía trước nên hai bên cự cãi.

Lúc này Trung gọi điện thoại kêu Trần Trung Tín đến giải quyết mâu thuẫn và cùng lúc Nguyễn Thế Anh đi bộ từ quán karaoke ra, còn Huy và Hoàng đi xe máy ngang qua (đều là bạn Trung).

Khi đến, Tín dựng xe máy chặn trước đầu xe của Trường rồi xông vào đánh Trường. Trung dùng tay đấm vỡ gương chiếu hậu bên phải xe ô tô. Khi Trường bước xuống xe thì chiếc ô tô bị trôi chạm vào xe máy của Tín. Thấy vậy Tín cùng Thế Anh và Trung đấm, đá nhiều cái vào đầu, mặt làm Trường ngã gục xuống đường.

Thấy bạn bị đánh, Dưỡng và Thắng xuống xe ô tô lao tới thì bị nhóm của Trung vây đánh khiến cả hai gục trên đường. Riêng Đại, nhóm của Trường bỏ đi không tham gia. Sau đó, nhóm của Trung bỏ đi; còn Trường, Dưỡng, Thắng thì được người đi đường đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y cho thấy Trường bị đánh 4 vết thương trên mặt, thương tích 8%; Thắng bị đánh gãy xương mũi, thương tích 9%; Dưỡng bị đánh xuất huyết não, nứt sọ não thái dương, thương tích 39%.

Các bị cáo tại buổi xét xử sơ thẩm được HĐXX cho coi lại clip quay lại cảnh đánh nhau. Ảnh: VH.

Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh và VKSND TP Long Khánh cho rằng các bị can Trường, Thắng và Dưỡng đánh nhau với nhóm Trung gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, những hình ảnh clip quay lại cảnh đánh nhau đưa lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dự luận nên ra quyết định khởi tố, truy tố các bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Ba bị can được tại ngoại.

Tại phiên toà, bị cáo Trường cho rằng khi thấy xe Trung đứng chắn lối ra thì có nói lại rồi bỏ đi. Khi ra ngoài đường thì bị Tín dùng xe máy chặn lại nên không đi được. “Bị cáo xuống xe để nói chuyện thì quên kéo thắng tay khiến xe trôi về phía trước có chạm vào xe máy của Tín. Thấy vậy bị cáo chạy lại ô tô để kéo thắng tay thì bị Tín lao vào đánh vào đầu đến bất tỉnh”, bị cáo Trường khai tại toà.

Còn bị cáo Dưỡng khẳng định không hề nói gì hay có lời lẽ khiêu khích với nhóm của Trung. Khi thấy Trường bị đánh thì bị cáo chạy xuống mục đích can ngăn thì bị nhóm của Trung lao vào đánh gục bất tỉnh. “Bị cáo bị nứt đầu, chấn thương não với thương tích 39% đến nay đã một năm rưỡi nhưng vẫn bị đau buốt, có hiện tượng bị mất trí nhớ và phải uống hàng ngày”, bị cáo Dưỡng nói tại toà.

Bị cáo Thắng cho biết khi xuống xe cùng với bị cáo Dưỡng thì bị nhóm Trung nhảy vào đánh bất tỉnh. Còn Đại khai ngồi trên xe Trường có nói khiêu khích nhóm Trung nhưng không tham gia đánh nhau.

Đại diện VKSND TP Long Khánh giữ quan điểm truy tố các bị cáo với tội danh trên và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dưỡng mức án 8 đến 10 tháng tù, bị cáo Trường và Thắng mức án 8 đến 10 tháng tù.

Theo quan điểm của luật sư bảo vệ cho bị cáo cho rằng clip đưa lên mạng dự luận bức xúc, mất an ninh trật tự, cản trở thì ngoài nhóm đánh người truy tố xét xử tội cố ý gây thương tích thì phải truy tố thêm tội gây rối trật tự công cộng như các bị cáo tại phiên tòa này.

“Vị đại diện VKS cho rằng dư luận xã hội bức xúc là bức xúc nhóm đánh người hết sức hung hăng chứ không phải bức xúc người bị đánh. Các bị cáo trong vụ án này chỉ phòng vệ chính đáng, là cần thiết. Bên cạnh đó các bị cáo vừa bước xuống xe đã bị đánh gục rồi”, luật sư bảo vệ các bị cáo nêu quan điểm.

Đại diện VKS cũng khẳng định, ban đầu Cơ quan CSĐT đã khởi tố nhóm Anh, Trung với hai hành vi là cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng sau đó nhóm Anh, Trung ăn năn hối cải, đã bồi thường theo yêu cầu của bị hại… nên cơ quan CSĐT đã đình chỉ điều ra về tội gây rối trật tự công cộng.

HĐXX cho rằng, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với hồ sơ vụ án và hình ảnh clip thu thập được. Hành vi các bị cáo gây nguy hiểm xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương do đó cần xử lý nghiêm để dăn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên các bị cáo là bị hại trong vụ án khác, hành vi bị cáo bộc phát và lao động chính trong gia đình….

Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo Trường và Thắng mức án 8 tháng tù treo, bị cáo Dưỡng mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Liên quan đến vụ án, sáng cùng ngày TAND TP Long Khánh mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo: Trần Anh Trung 1 năm 10 tháng tù, Trần Trung Tín 2 năm 6 tháng tù Nguyễn Thế Anh 1 năm 4 tháng tù, Trần Đức Huy 2 năm tù và Trần Hoàng 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Nguồn: [Link nguồn]