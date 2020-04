Tuyên án đối tượng đòi “xin tí huyết” Trưởng Công an xã

TAND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã tuyên án 12 tháng tù giam đối tượng dùng dao đâm Trưởng Công an xã đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Ngày 25/4, tin từ TAND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, TAND huyện này vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Trường An (SN 1991, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh), về tội “Chống người thi hành công vụ”. Và đã tuyên án 12 tháng tù giam đối với bị cáo An về tội danh trên.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh khẩn trương điều tra và TAND cùng cấp sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trong khi cả nước đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19 đã được dư luận hoan nghênh.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Trần Trường An để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 10/4, An điều khiển xe máy nhưng không đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm theo qui định. Khi qua chốt kiểm dịch COVID-19 tại ấp 6, xã Lộc An, Trưởng Công an xã Lộc An là anh Nguyễn Xuân Phong đang làm nhiệm vụ chống dịch ra tín hiệu dừng xe để nhắc nhở và cho đi. Bị nhắc nhở, An tỏ thái độ ấm ức.

Vừa rời khỏi chốt kiểm dịch, An rồ ga nẹt pô thách thức rồi về nhà lấy con dao Thái Lan đút vào túi quần, sau đó phóng xe quay lại chốt kiểm dịch tìm Trưởng Công an xã để “xin tí huyết”.

Vừa đến nơi, An lao đến đâm anh Phong nhưng anh Phong né được. Sau đó các lực lượng đã khống chế bắt được An.

