Tự xưng ‘Phó vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương’, lừa đảo gần 10 tỷ đồng

CQĐT khám xét đối với đối tượng Mạc Đăng Thanh (khoanh tròn đỏ)

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số đối tượng nghi vấn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức giả mạo cán bộ Nhà nước để “chạy xin việc”, “chạy dự án”... Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng trong vụ án

Trong 2 ngày 15 và 16/8/2023, Ban chuyên án quyết định phá án, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng: Mạc Đăng Thanh, sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1968, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, vận động 2 đối tượng đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1973, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội và Lê Quý Thanh, sinh năm 1968, trú tại đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án, trong đó có một số dấu tròn của các Công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân được xác định là giả. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng QĐND, laptop, Ipad, CPU máy tính; 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng; rồi tự nhận là Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”...

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy đưa ra những thông tin bản thân là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp.

Lê Quý Thanh lừa đảo có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa. Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo có thể xin được các dự án ở khu công nghiệp. Với các thủ đoạn ở trên, 3 đối tượng Thúy, Hiếu và Quý Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD của các bị hại.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0204.385.4666) để phối hợp giải quyết.

Nguồn: [Link nguồn]