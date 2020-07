Tử hình kẻ chủ mưu giết 2 người đúc bê tông ở Bình Dương

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020 11:01 AM (GMT+7)

Sau nhiều ngày xét xử, sáng nay, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên bị cáo Phạm Thị Thiên Hà án tử hình; 3 bị cáo còn lại lĩnh án từ 13-22 năm tù...

Hôm nay (3/7), TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án vụ giết người đúc vào thùng bê tông của nhóm bị cáo: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, chủ mưu); Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979); Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990) và Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ chủ mưu). Nạn nhân vụ án là Trần Trí Thành (SN 1992) và Trần Đức Linh (SN 1969).

HĐXX nhận định hành vi của Hà là đặc biệt nghiêm trọng, chủ mưu lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ phạm tội, giết 2 mạng người nên cần thiết loại bỏ bị cáo Hà ra khỏi xã hội vĩnh viễn. Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên Phạm Thị Thiên Hà án tử hình về tội Giết người; Lê Ngọc Phương Thảo lĩnh 20 năm tù tội Giết người, 2 năm tù tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 22 năm; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên lĩnh 18 năm tù tội Giết người, 1 năm tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp là 19 năm; Trịnh Thị Hồng Hoa 12 năm tù tội Giết người, 1 năm tù tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp là 13 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc Hà bồi thường gia đình bị hại Trần Đức Linh hơn 262 triệu, cấp dưỡng nuôi mẹ ruột Linh 1,5 triệu/tháng. 4 bị cáo liên đới bồi thường gia đình Thành hơn 180 triệu.

Các bị cáo được đưa tới tòa sáng 3/7.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 26/6, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu) mức án tử hình; Thảo từ 22 - 23 năm tù; Huyên từ 19 - 21 năm tù và Hoa từ 13 - 15 năm.

Bị cáo bất ngờ phản cung

Tại phiên xử ngày 25/6, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bất ngờ phản cung và cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo không giống như cáo trạng nêu.

Huyên khai rằng, thời điểm giết anh Trần Trí Thành, bị cáo có tham gia bàn bạc và nhận sự chỉ đạo của Phạm Thị Thiên Hà. Dù vậy, khi giết anh Thành bị cáo chỉ đứng ngoài cửa để phòng ngừa bất trắc. Bị cáo không trực tiếp cầm dây để giết anh Thành như cáo trạng đã nêu.

Bị cáo Huyên phủ nhận một số điều cáo trạng nêu

Tuy nhiên, HĐXX đã đưa ra luận cứ phản bác lại lời khai tại tòa của Huyên. Chủ tọa cho rằng lời khai tại tòa của bị cáo là không có căn cứ vì trong quá trình điều tra, cả bốn bị cáo đều không được gặp nhau nhưng lời khai trùng khớp với nhau.

Vị chủ tọa hỏi Huyên nhận thức thế nào khi nghe lời Hà làm việc phạm pháp, bị cáo nói: “Khi đã tin một ai thì phải nghe theo người đó. Đó cũng thể hiện sự biết ơn của bị cáo đối với Hà”.

Nạn nhân chết là “ý trời”

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, chủ mưu giết người Phạm Thị Thiên Hà cho rằng mình không hề giết anh Trần Đức Linh. Hà cũng không phi tang mà bảo quản xác của anh Linh với hy vọng anh này có thể tỉnh lại.

Chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà trao đổi với luật sư trước khi tòa tuyên án.

Còn việc giết anh Trần Trí Thành là do anh này có nhiều tật xấu, không khác gì quỷ dữ, nếu ra ngoài sẽ nguy hiểm cho xã hội. “Khi bị cáo chuẩn bị sẵn các dụng cụ để giết Thành, bị cáo cũng lưỡng lự và có cầu trời rằng nếu Thành đáng chết thì trời hãy mưa thật lớn, sấm chớp đùng đùng. Ngay lúc này, trời đổ mưa lớn. Do đó, Thành phải chết là do ý trời”.

Khi chủ tọa hỏi: “Vì sao không đến cơ quan công an đầu thú?” Hà trả lời: “bị cáo bị bắt hay không cũng là do ý trời.

Chưa tin con đã chết

Sau phần xét hỏi 4 bị cáo và con gái của nạn nhân Linh, HĐXX cho phép đại diện hợp pháp của các nạn nhân được nêu ý kiến. HĐXX hỏi mẹ nạn nhân Thành có ý kiến gì với các bị cáo hay có yêu cầu gì bồi thường không?

Người phụ nữ giới thiệu là mẹ của nạn nhân Thành nói: “Con tôi chưa chết. Đến giờ, tôi vẫn chưa được cho xem xác con... Tôi cũng chưa nhận được bản khám nghiệm ADN của con tôi... Công an cũng giao hũ cốt của nạn nhân Linh chứ không có xác...”.

Đáp lại lời của mẹ nạn nhân Thành, đến phần tự bào chữa cho mình, bị cáo Hà nói rằng xuyên suốt từ khi bị bắt đến nay vẫn khai bản thân là chủ mưu vụ giết người. Hà cầu xin gia đình hai nạn nhân thông cảm cho lỗi lầm gây ra.

Về nạn nhân Thành mà người thân không tin đã bị giết, Hà giải thích tại tòa rằng: "Bị cáo chính là người dùng dây điện chích vào tay Thành và dùng thòng lọng siết Thành đến chết. Thành đã chết trong tay bị cáo. Mong cô cố gắng chấp nhận sự thật ấy. Bị cáo xin lỗi đã tước đoạt sinh mạng con cô. Bị cáo không bị ép cung mà được đối xử đàng hoàng nên những lời nói hôm nay đều là thành khẩn và chính xác nhất”.

Bị cáo nói không đủ sức đi tố giác

Tại phiên tòa hôm 26/6, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa nói chỉ đi theo con mình để “tu luyện”, những việc khác thì không biết, không nghe, không thấy. Kế hoạch giết chết anh Thành bà không hề biết và cũng không hề tham gia.

HĐXX hỏi tại sao là người lớn nhất trong nhóm và cũng là mẹ của bị cáo Hà nhưng không khuyên ngăn những việc làm xấu, bị cáo Hoa trả lời vòng vo rồi nói rằng không biết gì cả.

Mẹ chủ mưu giết người nói "tu luyện" kiệt sức nên không thể đi tố giác tội phạm.

HĐXX hỏi Hoa vì sao biết Linh chết mà không tố giác tội phạm hay thông báo ra bên ngoài? Bị cáo trả lời: “Sức khoẻ của bị cáo yếu quá, không đi lại được và không biết làm sao nói ra bên ngoài được”.

Bị cáo Hoa nói với HĐXX rằng việc con gái giết người là không sai. Hoa nói: "Bị cáo xin giảm tội cho Thiên Hà, vì Hà không giết người mà đang giết quỷ dữ. Bị cáo nói chỉ nghe theo cách tu luyện của con chứ không biết việc tu luyện là đúng hay sai”.

Thảo là bị cáo ít nói nhất trong nhóm

Theo cáo trạng, nhóm của Hà “tịnh cốc” ở một khách sạn tại Vũng Tàu. Do không chịu được khổ luyện nên Trần Đức Linh bỏ trốn. Nhóm Hà phát hiện bắt đem về phòng để “tịnh cốc” nhưng nạn nhân tử vong. Nhóm sau đó đưa thi thể anh Linh về một căn nhà thuê ở Bình Dương rồi đúc vào thùng bê tông khi xác bị phân hủy. Tại đây, anh Trần Trí Thành quá trình “tịnh cốc” cũng phạm quy định nên bị nhóm sát hại và phi tang xác tương tự như thi thể anh Linh. Nhóm Hà sau đó bỏ trốn nhưng bị bắt giữ tại khách sạn ở TP Thủ Dầu Một. Tháng 4/2020, nhóm Hà bị truy tố tội giết người.

