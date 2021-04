Truy tố kẻ chôn xác bé gái 13 tuổi

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

Giở trò sàm sỡ bất thành, gã thanh niên đánh bé gái 13 tuổi rồi dùng tay siết cổ, sau đó đào bới cát giấu xác nạn nhân.

Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 12/4 cho biết, cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố 2 tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với Phạm Kim Phê (SN 2002, trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Hung thủ Phạm Kim Phê sau khi bị bắt giữ

Như CAND online đã thông tin, 19h đêm 17/6/2020, cháu Đỗ Thị Kim H (SN 2007, trú ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) rời nhà đi chơi cùng bạn gái ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Gần nửa đêm không thấy cháu H trở về nên người thân điện thoại nhiều lần rồi tìm kiếm nhiều nơi đều bất thành.

23h46', chị gái của cháu H là Đỗ Thị Trúc Quyên (trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) nhận được điện thoại của H, nhưng chỉ nghe tiếng kêu “Chị ơi cứu em” và tiếng nam thanh niên đe dọa cắt cổ, thì cuộc gọi bị ngắt. Cùng với việc đưa tin tìm kiếm trên mạng xã hội, trưa18/6/2020, gia đình cháu H mới báo tin cho Công an huyện Tuy An.

Di ảnh nạn nhân

Sau nhiều giờ ráo riết truy xét, trưa 19/6/2020 Công an huyện Tuy An xác định nghi can là Phạm Kim Phê nên tập trung đấu tranh khai thác. Đến chiều 20/6/2020, Phê khai nhận là người điều khiển xe máy chở cháu H về nhà sau khi khép lại cuộc chơi với bạn bè khoảng 23h.

Nhưng Phê đã lái xe máy về phía rừng dương liễu ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông rồi giở trò sàm sỡ, nên cháu H điện thoại cầu cứu người thân. Phê lớn tiếng đe dọa tính mạng rồi giật điện thoại ném ra xa khiến cháu H hoảng loạn chạy trốn. Phê đuổi theo túm tóc, đánh vào cổ cháu H, dùng hai tay siết cổ nạn nhân cho đến khi bất động, rồi giở trò đồi bại.

Để che giấu tội ác, Phê dùng tay đào bới hố cát, vùi lấp thi thể nạn nhân trong rừng dương liễu để phi tang, nhưng do đêm tối hung thủ không xác định được vị trí chôn xác.

Đông đảo người dân đến hiện trường bày tỏ sự phẫn nộ hung thủ tàn ác

Từ lời khai của Phê, hàng chục CBCS Công an huyện Tuy An và dân quân xã An Ninh Đông rà soát, tìm kiếm trên diện rộng, đến 10h sáng 21/6/2020 mới tìm thấy thi thể cháu H.

Được biết, Phê không chỉ nghiện game online, mà trước khi gây ra trọng án, đối tương còn từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài việc bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 điều 142 BLHS có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm, Phạm Kim Phê còn bị truy tố về tội “Giết người” theo khoản 1 điều 123 BLHS có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Truy-to-ke-chon-xac-be-gai-13-tuoi-sau-khi-sat-hai-637087/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Truy-to-ke-chon-xac-be-gai-13-tuoi-sau-khi-sat-hai-637087/