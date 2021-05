Truy tìm nhóm nghi can liên quan đến vụ chém người gây liệt hai chân

Võ Tuấn Vũ cùng một nhóm người cầm hung khí vào quán nhậu chém ông Nguyễn Thanh Vũ (38 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), gây thương tích 98%.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Phi Hùng (18 tuổi), Võ Minh Trí (21 tuổi), Võ Minh Tâm (23 tuổi), Võ Thị Thu Thanh (31 tuổi), Lương Hiếu Hòa (36 tuổi) và Nguyễn Thị Thu (58 tuổi, tất cả cùng ngụ TP Mỹ Tho), điều tra liên quan đến vụ án giết người xảy ra ở TP Mỹ Tho.

Trước đó cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can Võ Tuấn Vũ (28 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) điều tra về hành vi trên. Theo kết quả điều tra, ngày 26/10/2020, ông Nguyễn Thanh Vũ (38 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) tổ chức tiệc sinh nhật cùng với nhóm bạn tại quán nhậu ở xã Trung An.

Ông Nguyễn Thanh Vũ sau đó có mâu thuẫn với một cặp vợ chồng khác (chưa rõ danh tính). Sau khi hai vợ chồng này rời đi, Vũ với một nhóm người mang theo hung khí đến quán nhậu. Vũ cùng với nhóm người này xông vào chém ông Nguyễn Thanh Vũ, gây thương tích.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, qua cơn nguy kịch. Theo kết quả giám định, nạn nhân tổn thương cột sống, liệt hai chân, thương tích với tỷ lệ 98%.

Sau khi xảy ra vụ việc, Vũ và những người liên quan trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ và thông báo truy tìm những người liên quan.

