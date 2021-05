Chém bạn nhậu phải đi cấp cứu, tiếp tục truy sát khi xuất viện

Chiều 17-5, UBND xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa, Long An) cho biết, Công an xã đang phối hợp với Công an huyện truy tìm Phạm Lê Hoài Nam (SN 1994, ngụ địa phương) về hành vi chém người gây thương tích nặng. Nạn nhân là bạn nhậu thân thiết của gã.

Khoảng 22 giờ ngày 9-5-2021, sau khi nhậu gần tàn cuộc, anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1985, ngụ xã Nhị Thành) lấy xe máy để chuẩn bị ra về. Lúc này, bạn nhậu của anh Tuấn là Nam "lời qua tiếng lại" nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Sợ có chuyện chẳng lành, anh Tuấn liền rời bàn nhậu, về nhà để ngủ.

Trong cơn say, Nam rủ một thanh niên khác lấy xe bám theo đến tận nhà để "xử" anh Tuấn. Đến nơi, Nam kêu cửa. Gia chủ mở cửa ra thì Nam bất ngờ xông thẳng vào, cầm dao dài chém liên tục vào người, khiến anh Tuấn gục xuống, bất động ngay trong sân. Gây án xong, 2 đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Nhận tin báo, dân phòng khu vực Cầu Voi của xã nhanh chóng có mặt, đưa anh Tuấn đến Bệnh viện Long An cấp cứu. Công an xã trực tiếp ghi nhận sự việc, báo cáo lên CAH và tổ chức truy tìm tên Nam. Anh Tuấn được các bác sĩ may hơn 30 mũi tại nhiều vết thương, phải điều trị nhiều ngày tại bệnh viện. Trong giấy xuất viện, bệnh viện ghi rõ khi nạn nhân có biểu hiệu bất thường thì cần chuyển ngay đến Khoa Cấp cứu để theo dõi, điều trị.

Hồ sơ ban đầu xác định, đối tượng dùng hung khí cố ý chém người trọng thương. Do đó, Công an xã chuyển hồ sơ đến CAH thụ lý theo thẩm quyền. Anh Tuấn mới xuất viện, chưa bình phục, công an đang chờ lấy lời khai để làm rõ hành vi của kẻ gây án. Điều không thể ngờ tới, sau thời gian bỏ trốn, chiều 16-5, Nam quay về, ở trần, cầm dao tự chế dài gần 1,2m, chạy xe máy đến tận nhà anh Tuấn để truy sát.

Lúc này, trước sân nhà anh Tuấn có khách đang ngồi uống cà phê. Họ phát hiện Nam đến liền tri hô. Anh Tuấn trốn vào nhà kịp thời. Đối tượng thấy vậy thì bỏ đi. Nửa giờ sau, Nam cầm dao quay lại với gương mặt đằng đằng sát khí, la hét đòi "lấy mạng" anh Tuấn. Nhờ có dân phòng và công an xã nên một lần nữa hành vi truy sát của hắn không thực hiện được. Nhìn thấy tên côn đồ cầm dao dài, lái xe máy chạy qua nhiều đoạn đường, người dân ven lộ bị một phen khiếp vía.

Theo bà Phạm Thị Nga (mẹ anh Tuấn, SN 1964), con bà và Nam là bạn nhậu, không rõ nguyên nhân nào dẫn tới hành động côn đồ trên. Bà cho biết, đã làm đơn đề nghị CAH khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, điều tra, xử lý Nam. "Đến nay gần 10 ngày qua, chúng tôi đang chờ cơ quan công an mời đến làm việc. Gia đình chúng tôi thật sự bất an. Đêm khuya, cứ phập phồng lo sợ đối tượng đập cửa xông vào sát hại" - bà Nga nói.

Trưa 17-5, ông Phạm Văn Khéo (Trưởng ấp 5, xã Nhị Thành) cho biết: "Ngày mai (18-5), công an mời nạn nhân lên lấy lời khai, sau đó sẽ đưa đi giám định thương tích. Địa phương rất mong CAH vào cuộc xử lý nghiêm kẻ vi phạm". Hành động của Nam rõ ràng mang tính chất côn đồ, hung hãn, cần xử lý mạnh tay để răn đe những kẻ hành xử bất chấp pháp luật.

