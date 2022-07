Truy tìm người phụ nữ bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt cả chục tỉ đồng

Thượng tá Đặng Văn Tiến, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, ngày 27-7, ký Quyết định truy tìm bà Trần Thị Kim Thanh (SN 1981, quê quán tỉnh Ninh Bình, ngụ ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM) là người bị tố giác vì có liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận đơn của bà Trần Thị Nhung (SN 1961, ngụ khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) tố cáo bà Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua nghiên cứu hồ sơ và tài liệu liên quan, Cơ quan CSĐT xác định được bà Nhung có mối quan hệ là bà con với bà Thanh, khoảng đầu tháng 8-2019, bà Thanh liên hệ qua điện thoại với bà Nhung đưa thông tin có một người đàn ông tên Đức (không rõ nhân thân, lai lịch) có nhu cầu đầu tư bất động sản tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Sau đó, bà Nhung nhắn tin qua zalo gửi thông tin thửa đất thuộc sở hữu của một người tên Thành (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại huyện Bù Đốp đang cần chuyển nhượng đến tài khoản zalo của bà Thanh.

Tiếp đó, bà Thanh thông tin lại cho bà Nhung là ông Đức đồng ý nhận chuyển nhượng thửa đất nêu trên với giá 12 tỷ đồng và hẹn đến ngày 8-8-2019 sẽ đến liên hệ hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng.

Tin tưởng bà Thanh giới thiệu khách hàng uy tín nên bà Nhung tự đặt cọc số tiền 1,2 tỷ đồng cho ông Thành. Ngoài ra bà Thanh còn đưa số điện thoại của ông Đức cho bà Nhung để chủ động liên lạc.

Từ số điện thoại này, bà Nhung nhận được tin nhắn tự xưng là Đức hỏi vay tiền bà Nhung, đồng thời bà Thanh cũng đưa ra nhiều lý do đề nghị bà Nhung chuyển tiền vào nhiều số tài khoản của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng. Sau đó, bà Nhung nhiều lần liên hệ với bà Thanh đề nghị trả lại số tiền trên nhưng bà Thanh đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả nợ. Bà Nhung cho rằng bà Thanh dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của mình nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Nhung và tiến hành xác minh, nhưng không xác định được bà Trần Thị Kim Thanh đang ở đâu. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận thụ lý đơn tố cáo theo quy định của pháp luật.

