Truy tìm kẻ giết người, cướp tài sản nhiễm COVID-19 đang lẩn trốn

Thứ Năm, ngày 15/07/2021 17:50 PM (GMT+7)

Công an TP.HCM đang ráo riết truy bắt kẻ giết người, cướp tài sản bị nhiễm COVID-19 hiện đang lẩn trốn ngoài xã hội.

Ngày 15-7, Công an TP.HCM phát đi thông báo đến nhiều cơ quan để tập trung xác minh, truy bắt đối tượng trong vụ án giết người, cướp tài sản.

Theo đó, lý lịch đối tượng là Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) từng bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình hồi năm 2015 trong phiên tòa phúc thẩm.

An phạm hai tội là giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là L.V.Đ bạn học của An.

An thời điểm bị bắt. Ảnh PD

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Kim An và Đ. học cùng lớp tại trường trung cấp nghề ở TP.HCM. Cả hai chơi với nhau khá thân.

Do túng thiếu, An nhiều lần cầm cố laptop, xe máy... và thường nhờ Đ. chở đi học. Thỉnh thoảng, An cũng đến nhà Đ. để mượn máy tính học tập.

Âm mưu cướp xe máy của Đ., An mua một vỉ thuốc an thần rồi hẹn bạn đi uống nước tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6, TP.HCM) vào tối 25-2-2014, nhưng Đ. uống thấy đắng nên nhổ ra.

Đến tối 26-6-2014, An lại hẹn Đ. đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) chơi rồi đưa nước có pha thuốc an thần cho Đ. uống.

Thấy bạn nằm im tưởng đã chết, An trói Đ. rồi cho vào bao tải, điều khiển xe của nạn nhân chở đến cầu Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) ném xuống sông Sài Gòn.

Sợ bị phát hiện, An dùng điện thoại của Đ. gọi điện cho mẹ Đ. và bịa chuyện Đ. bị bắt cóc đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.

Tuy nhiên, hiện tại An đã vượt ngục.

Theo Công an TP.HCM, An cao 1m63, tóc đen cắt ngắn, chân phải đi hơi khập khiêng do bị chấn thương có vết hằn ở cổ chân.

Ngoài ra, người này da trắng, dáng người hơi mập và có chòm râu đen dưới cằm (có thể đã cạo khi lẩn trốn). Công an TP.HCM cũng thông tin, hiện An đang dương tính với bệnh COVID-19.

Để phục vụ công tác xác minh truy bắt đối tuợng kịp thời hiệu quả, Phòng cảnh sát hình sự đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác, trong đó có công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly để triển khai rà soát, phát hiện, bắt giữ và thông báo ngay cho Phòng được biết để kịp thời phối hợp, xử lý.

