Bắt khẩn cấp nam sinh lớp 10 giết bạn thân cướp tài sản

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 09:07 AM (GMT+7)

Do cần tiền chuộc lại xe máy và chơi game nên 1 nam sinh lớp 10 ở An Giang đã giết bạn thân để cướp tài sản đem đi bán.

Ngày 25-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Trọng Nghĩa (SN 2005; ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nam sinh lớp 10 khi vừa được di lý về Công an tỉnh An Giang để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: T.Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nghĩa là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bànTP Châu Đốc và đã quen với T.Q.M (SN 1993; ngụ cùng địa phương). Tuy nhiên, do cần tiền chuộc lại 2 chiếc xe máy của gia đình mà Nghĩa đã đem đi cầm lấy tiền chơi game nên nảy sinh ý định cướp tài sản của M.

Do đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23-3, Nghĩa thủ sẵn dao trong người rồi yêu cầu M. chạy xe máy đến chở đi chơi. Sau khi đi chơi và ăn uống xong, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Nghĩa chủ động kêu M. chở vào khu đô thị mới tìm chỗ vắng để ra tay.

Khi đến nơi, Nghĩa kêu M. dừng xe rồi dùng dao kề vào cổ và yêu cầu người bạn này đưa sợi dây chuyền vàng trắng đang đeo trên cổ cho mình. Do M. chống cự và tri hô nên bị Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ. Hoảng sợ, M. bỏ chạy thì Nghĩa đuổi theo, quật ngã xuống đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực.

Hung khí gây án của nam sinh lớp 10 đã được tìm thấy và thu giữ. Ảnh: T.Tầm

Thấy nạn nhân đã tử vong, Nghĩa lấy xe máy chở thi thể M. cùng cây dao gây án đi giấu. Sau đó, Nghĩa lấy 500.000 đồng, sợi dây chuyền và xe máy của M. trốn khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, Nghĩa đẩy chiếc xe máy của M. xuống kênh. Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Nghĩa đem sợi dây chuyền đi bán được hơn 34,4 triệu đồng lấy tiền chơi game.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện chiếc xe máy của M. ở dưới kênh với nhiều vết máu, Công an TP Châu Đốc triển khai lực lượng điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an xác định Nghĩa là đối tượng gây án. Đến khoảng 10 giờ ngày 24-3, Công an TP Châu Đốc đã bắt giữ Nghĩa và thu hồi tang vật cùng cây dao gây án.

