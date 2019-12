Truy tìm hai kẻ điều khiển ô tô liên quan vụ án giết người

Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm Hồ Sỹ Quyết (34 tuổi) và Trương Văn Nam (19 tuổi, cùng quê Nghệ An; tạm trú tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 22h tối 13-12, nhóm thanh niên hơn 10 người xảy ra hỗn chiến trên đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Khi Công an thị xã Thuận An có mặt hiện trường thì phát hiện anh T. và nam thanh niên khác bất tỉnh với vết thương trên người. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ một cây kéo dính máu. Sau đó, anh T. tử vong, người còn lại nguy kịch.

Hai đối tượng Quyết và Nam

Qua điều tra, Công an bước đầu xác định hai đối tượng trên liên quan đến vụ án. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi đi, các đối tượng điều khiển xe ô tô hiệu Kia Rio màu trắng BKS 61A-362.72. Công an tỉnh Bình Dương đề nghị hai đối tượng trên (ảnh) sớm ra trình diện để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

