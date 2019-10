Án mạng rúng động Đồng Nai

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 16:00 PM (GMT+7)

Được cho là cuồng ghen trong cơn say, người đàn ông tìm đến nhà đối phương nhưng không thấy rồi dùng dao đâm gục mẹ tình địch trước khi châm lửa đốt nhà

Tin nóng Sự kiện:

Vụ việc diễn ra chiều 12-10, tại căn nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ (xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - tuyến "độc đạo" nối phà Cát Lái qua TP HCM. Các nạn nhân là đôi vợ chồng lớn tuổi, còn đối tượng sau khi gây án đã ra đầu thú.

Giết người, đốt nhà trong cơn ghen

Thông tin ban đầu cho biết trước đó vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 12-10, Nguyễn Hoàng Sơn (37 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), sau khi đi nhậu về thì nảy ý định tìm đến nhà Lê Hoàng Khương (35 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch).

Lý do Sơn muốn tìm Khương được cho là bởi ghen tuông, muốn giải quyết chuyện Khương thường nhắn tin qua lại với vợ Sơn là Hoàng Thị Diệu H. Sau khi có ý định trên, Sơn lấy 2 con dao thủ sẵn trong cốp xe máy rồi chạy đến nhà anh Khương. Trên đường, Sơn còn vào cây xăng mua một bình 5 lít rồi xách mang theo.

Tuy nhiên, khi đến nhà "tình địch", anh Khương không có nhà mà chỉ có vợ chồng bà Phạm Thị C. và ông Lê Văn Tr. (cùng 57 tuổi) - bố mẹ của anh Khương. Trong lúc say xỉn, Sơn cho rằng bố mẹ anh Khương bênh con và xúc phạm vợ mình nên bất ngờ dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến bà C. gục tại chỗ. Riêng ông Tr., dù bỏ chạy nhưng cũng bị Sơn chém trọng thương.

Sau khi dùng hung khí đâm 2 vợ chồng, Sơn tiếp tục lấy can xăng mua trước đó đổ lên xe máy của mình và nhà bà C. rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, nhiều người gần đó kịp phát hiện và đã hỗ trợ nhau dập tắt ngọn lửa.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc ngay mặt tiền đường Lý Thái Tổ (xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Gây án xong, Sơn về nhà kể cho vợ nghe rồi đến Công an xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, đầu thú. Riêng các nạn nhân, dù lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bà C. đã tử vong, còn ông Tr. hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị.

Cơ quan chức năng địa phương sau khi nhận được tin báo đã có mặt phong toả hiện trường tiến hành khám nghiệm, đồng thời lấy thông tin từ các nhân chứng. Riêng Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bị tạm giữ để lấy lời khai.

Ám ảnh người chồng thều thào bỏ chạy cầu cứu

Trưa 13-10, thi thể bà Phạm Thị C.- nạn nhân tử vong trong vụ án mạng này - đã được đưa về gia đình lo hậu sự. Hàng chục người đến lễ viếng chưa hết bàng hoàng trước những tình tiết của vụ việc và sự đột ngột xảy ra.

Người nhà các nạn nhân cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà bà C chỉ có bà, ông Tr. cùng một số bé là cháu của ông bà. Đối tượng Sơn đặc biệt manh động khi gây án, bởi chỉ sau vài lời to tiếng đã bất ngờ dùng dao đâm chém loạn xạ.

Nạn nhân Phạm Thị C. đã được đưa về gia đình lo hậu sự ngày 13-10

Một số người hàng xóm với các nạn nhân cho biết vụ việc diễn ra rất nhanh nên xung quanh không ai hay biết, chỉ đến khi ông Tr. đầm đìa máu, chạy ra ngoài thều thào kêu cứu thì họ mới phát hiện.

"Tôi nghe loáng thoáng vài tiếng cãi vã rồi khi nhìn lại thì sự việc đã diễn ra. Ám ảnh nhất là cảnh ông Tr. chạy vòng qua căn nhà kế bên, bê bết máu kêu cứu" - người phụ nữ ở đối diện nhà nạn nhân kể lại.

Cũng theo người phụ nữ này, gia đình ông Tr., bà C. có 3 người con, gồm 2 trai, 1 gái và tất cả đều đã trưởng thành.

Bà C. được những người hàng xóm cho biết có tính cách thân thiện, sống ôn hoà với xung quanh. "Bà Cần là đầu bếp và nhận đặt nấu ăn cho các đám tiệc, tuy nhiên với các đám ma hoặc cho hàng xóm, người có quen biết, bà không khi nào lấy tiền. Vụ việc xảy ra khiến xung quanh ai cũng bàng hoàng và đau lòng" - hàng xóm người phụ nữ xấu số kể lại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch cho biết hiện đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khám nghiệm hiện trường và xác minh thông tin từ các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.