Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Đông Đô

Thứ Tư, ngày 21/08/2019 08:50 AM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Đông Đô.

Bị can Trần Khắc Hùng

Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 272/ANĐT-P5 truy nã bị can Trần Khắc Hùng với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.

Bị can Trần Khắc Hùng (SN 05/11/1972 tại Nghệ An); Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô; Quê quán: xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phòng 206, nhà A5 Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội. Chỗ ở trước khi trốn: phòng 908 nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Đặc điểm nhận dạng bị can Hùng: Chiều cao: 1,64m; Màu da: ngăm đen; Tóc: đen; Lông mày: bình thường; Sống mũi: thẳng; Dái tai: dài, dầy; Mắt: đen; Đặc điểm khác: người gầy.

Trần Khắc Hùng bị khởi tố với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự năm 2015. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (Địa chỉ: số 3 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 0692342431 hoặc 0692342143).

Bộ Công an kêu gọi bị can Trần Khắc Hùng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.