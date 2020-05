Truy nã 7 bị can vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Quy Nhơn

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố 9 bị can về tội giết người, 7 bị can tội gây rối trật tự công cộng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở TP Quy Nhơn làm một người chết.

Ngày 23-5, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận đến nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố 16 bị can trong vụ vụ hỗn chiến kinh hoàng ở TP Quy Nhơn vào rạng sáng 16-5 làm một người chết.

Trong đó, 9 bị can bị khởi tố về tội giết người, 7 bị can bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã bắt tạm giam chín người để phục vụ điều tra, đồng thời ra quyết định truy nã đối với bảy bị can đã bỏ trốn.

Những thanh niên tham gia cuộc hỗn chiến ở Quy Nhơn. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15-5, Lê Văn Khánh (ngụ phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đến nhà Phước ở phường Đống Đa mua cỏ Mỹ- loại cỏ có hợp chất gây ảo giác- đem về hút.

Trên đường về, Khánh bị Huỳnh Văn Hiền (ở gần nhà Phước) chặn đánh với lý do không mua cỏ Mỹ của Hiền. Tối cùng ngày, Khánh kể lại chuyện mình bị Hiền đánh cho bạn là Lê Minh Hòa biết. Ngay sau đó, Hòa, Khánh cùng bốn người bạn kéo đến nhà Huỳnh Văn Hiền đánh trả thù. Cuộc ẩu đả làm Hiền bị thương phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Hàng chục thanh niên tham gia cuộc hỗn chiến. Ảnh cắt từ clip

Cũng trong tối 15-5, sau khi nghe tin anh ruột mình bị đánh, Huỳnh Văn Hậu điện thoại Lê Minh Hòa và hai bên hẹn nhau “huyết chiến”. Lê Minh Hòa huy động gần 20 thanh niên ở xóm Nhà Đèn thuộc phường Lê Lợi mang theo dao, kiếm, mác… Cùng thời điểm, Huỳnh Văn Hậu tụ tập được hơn 10 người cùng nhiều hung khí rồi kéo đến điểm hẹn ở khu vực ngã tư Trần Quý Cáp – Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn.

Hung khí do các thanh niên vứt lại sau cuộc hỗn chiến.

Khoảng 0g ngày 16-5, khi nhóm của Huỳnh Văn Hậu vừa đến ngã tư trên thì bị nhóm của Lê Minh Hòa phát hiện, cầm dao, mác… xông tới chặn đánh.

Một người trong nhóm của Hậu nổ súng uy hiếp. Bị nhóm của Hòa xông vào đánh chém, nhóm của Hậu bỏ chạy. Một người trong nhóm của Hậu là Lê Đức Độ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị chém nhiều nhát vào người, gần đứt lìa cánh tay phải, gục tại chỗ. Thấy có người bị chém gục, cả hai nhóm nhanh chóng chạy trốn, bỏ Độ nằm một mình. Sau đó, Độ được người dân đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Định nhưng đã tử vong do mất máu cấp.

Công an thu giữ nhiều cỏ Mỹ tại nhà các thanh niên tham gia hỗn chiến.

Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ ba xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại, một khẩu súng cùng nhiều loại hung khí mà hai nhóm dùng chém nhau. Khám xét nhà Phước, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 37 túi đựng cỏ Mỹ. Còn tại nhà Hiền, công an thu giữ 400 gram cỏ Mỹ.

